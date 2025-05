Dance geht los. Das International Dance Festival München bewegt sich vom 22. Mai bis 1. Juni durch die Stadt, spielt diesmal auch in großen Museen wie dem Haus der Kunst oder dem Lenbachhaus, in den Kammerspielen und im Volkstheater. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt über den Tanz -Monat Mai.

Wer bisher nicht so recht Zugang zum zeitgenössischen Tanz gefunden hat, sollte sich an diesen elf Tagen einfach mal unvoreingenommen hineinwerfen ins große Dance-Programm. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt sind da, mit denen man nach den Vorstellungen im Festivalzentrum, dem Blitz-Areal auf der Museumsinsel, ins Gespräch kommen oder gemeinsam abtanzen kann. Was es zu empfehlen gibt? Ganz ehrlich? Alles! (www.dance-muenchen.de.)

Ehe wir in den Juni springen, noch ein Tipp: Denn über den Tanz, über Ballett kann man auch trefflich plaudern. Wo wäre dazu ein besserer Ort, als in einem Kaffeehaus. In München gibt es da den Salon Luitpold, der regelmäßig gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsballett die Reihe Ballett extra veranstaltet: Am 21. Mai (19 Uhr) geht es dort um die Wiederaufnahme von John Neumeiers Illusionen – wie Schwanensee (Termine: 24., 28. und 30. Mai).

Im Münchner Nationaltheater war die Choreografie 2011 zum ersten Mal zu sehen, zu der sich Neumeier vom Leben und Leiden König Ludwigs II. inspirieren ließ. Zur Musik von Tschaikowsky flüchtet sich Ludwig mal nicht in eine Wagner-Oper, sondern in eine „Schwanensee“-Aufführung, Bühnenbild und Kostüme stammen von einem anderen Altmeister: Jürgen Rose. Vieles mehr über dieses Werk wird im Gespräch mit dem Ballettdramaturgen Christoph Gaiser zu erfahren sein, der Eintritt ist frei, Anmeldung über die Website des Salon Luitpold.

John Neumeiers „Illusionen – wie Schwanensee“, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2010 vom Hamburg Ballett, steht nun wieder auf dem Spielplan des Bayerischen Staatsballetts. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Jetzt aber in den Juni und damit zu Marco Goecke. Der künftige Ballettdirektor und Haus-Choreograf am Theater Basel studiert gerade mit dem Bayerischen Junior Ballett München ein neues Stück ein. Das Nachwuchs-Ensemble des Staatsballetts wird in diesem Jahr 15, Anlass also, das Jubiläum mit einer Goecke-Uraufführung am 11. Juni im Prinzregententheater zu krönen.

Doch was sind schon 15 Jahre? Seit einem halben Jahrhundert ist „Wish You Were Here“, das womöglich beste Album von Pink Floyd, in der Welt. Bei ihnen hat sich Goecke musikalisch bedient für seine neue Choreografie Devil’s Kitchen. Der Abend in Prinze ist zweigeteilt, denn es wird auch wieder Gerhard Bohners wundervolle Rekonstruktion von Oskar Schlemmers ikonischem Triadischen Ballett zu sehen sein, quasi das Signature-Stück der Compagnie (weitere Termine 12. und 13. Mai, jeweils 20 Uhr). Die vom Bauhaus inspirierten Kostüme – Figurinen aus Kreisel, Spiralen oder Kugeln – allein sind eine Schau, wenn auch eine Tortur für die Tänzerkörper, die drinnen stecken.

Noch ein Ausblick in den Juli, denn auch am Gärtnerplatztheater wird Marco Goecke, einmal mehr, eine Arbeit präsentieren. Am 17. Juli gibt es dort die Premiere des Balletts Strawinsky in Paris. Der Titel evoziert einiges: Gene Kelly und Leslie Caron tanzen im Film „Ein Amerikaner in Paris“ zu George Gershwins „Our Love is Here to Stay“ die (Studio-)Seine entlang. Doch ist da auch Vaslav Nijinskys Skandal-Choreografie „Le Sacre du Printemps“ zu Igor Strawinskys Musik (1911). In Marco Goeckes neuer Arbeit treffen beide ikonischen Werke aufeinander – 100 Jahre nach der persönlichen Begegnung der Komponisten in New York (weitere Vorstellungen: 19., 23., 25. Juli).