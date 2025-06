„If I told him would he like it. Would he like it if I told him. Would he like it would Napoleon would Napoleon would would he like it ...“ so beginnt Getrude Steins Poem „If I told him: A completed portrait of Picasso“ aus dem Jahr 1923. Die Wortkünstlerin hat es selbst eingelesen, die Aufnahme findet man im Netz. Wie ein virtuoser Rap klingt dieses Sprachexperiment, das die Amerikanerin in Paris ihrem guten Freund, dem Maler Picasso widmete, der seinerseits für die unkonventionelle Mäzenin ein ikonisches Porträtbild schuf. Was das alles mit Tanz zu tun hat? Nun, das sollte man die Choreografen Sol León und Paul Lightfoot fragen.