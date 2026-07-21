Den Nachmittag beim „Tanztee“ mit traditionellem Wiener Walzer starten und die Nacht schwungvoll auf der „Disco und House Party“ beenden: Das geht am 25. Juli bei „ Tanz den Gasteig “ im HP8 in Sendling. Besucher und Besucherinnen können dort nicht einfach nur tanzen, sie erwartet eine musikalische Reise durch Raum und Zeit. Die diesjährige Ausgabe findet unter dem Motto „Planet Move“ statt und verspricht ein Programm aus internationalen Tanzstilen und Musikrichtungen.

Von Gesellschaftstänzen der 1920er- bis 1940er-Jahre bis hin zu aktuellen K-Pop-Dance-Trends aus diesem Jahrhundert – es gibt ein breites Angebot an Workshops. Auf dem Programm stehen Klassiker wie Salsa- und Tangokurse, aber auch weniger verbreitete Künste wie bengalische und ukrainische Volkstänze. Dabei ist es egal, ob man alleine kommt oder mit anderen, nur die Grundschritte kann oder schon erfahren ist. Profis und Anfänger sind willkommen, genauso wie Menschen aller Altersklassen und Hintergründe. Für die ganz Kleinen gibt es am Nachmittag ein eigenes Kindertanzangebot und eine Kinderdisco.

Je später der Abend wird, desto mehr Partystimmung dürfte aufkommen. Auf der Tanzfläche im Herzstück des Gasteig, der denkmalgeschützten Halle E, legen DJs brasilianische, lateinamerikanische Sounds und Musik aus West- und Südafrika auf. Für Clubfeeling sorgt die dort von der Decke hängende, riesige Discokugel: „Play“ ist der Name der Kunstinstallation von Ayzit Bostan. Das Kunstwerk war ein Geschenk zum 40. Bestehen des Gasteig und hängt dort seit Beginn der Saison. „Bei der Welt-Disco können wir die überdimensionale Discokugel alle noch einmal gemeinsam feiern“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke.

Verschiedenste Tanzstile sind im Angebot, hier ein Bild vom vergangenen Jahr. Robert Haas

Damit alle zusammen tanzen können, ist die Veranstaltung barrierefrei gestaltet. Es gibt zum Beispiel einen inklusiven Tanzworkshop, bei dem es um Ausdrucksarbeit mit dem Oberkörper geht. Wer eine Pause von der lauten Musik auf den anderen Tanzflächen braucht, der kann bei der Silent Disco vorbeischauen. Dort bekommt jeder einen eigenen Kopfhörer und kann alleine hören und im Kollektiv tanzen. Und für alle, für die Tanzen Neuland ist oder die noch auf der Suche nach dem richtigen Rhythmus-Gefühl sind, ist der Workshop „Improve your move – besser tanzen lernen zu jeder Musik“ vielleicht etwas. Aber auch abseits des Tanzprogramms ist einiges geboten. Es gibt ein kostenloses Make-up-Styling, Führungen durch das Gebäude und ein gastronomisches Angebot.

„Tanz den Gasteig“ bildet in diesem Jahr den Abschluss der Jubiläumssaison des Kulturzentrums zum 40-jährigen Bestehen. Ein buntes Gewimmel auf der Tanzfläche, lachende Gesichter und ganz viel Leichtigkeit ist zu erwarten, wenn von 15 Uhr bis 2 Uhr nachts das gesamte Areal für Tanzbegeisterte geöffnet ist. Im vergangenen Jahr kamen Tausende zusammen, um gemeinsam Tanzschrittfolgen zu üben und eine gute Zeit zu haben. Und auch dieses Jahr wird sich vermutlich wieder zeigen: Tanzen verbindet.

Tanz den Gasteig, Samstag, 25. Juli, 15 bis 2 Uhr, HP 8, www.gasteig.de