Von Franz Kotteder

Zehn Monate sind eine ziemlich lange Zeit für ein Restaurant, wenn es geschlossen ist. Manche brauchen danach gar nicht mehr aufzumachen, weil sich kaum noch jemand für das Lokal interessiert. Das krasse Gegenteil trifft allerdings beim Tantris zu, keine Frage.

Detailansicht öffnen Hans Haas war 23 Jahre lang Küchenchef des Tantris. (Foto: Stephan Rumpf)

Das wohl bekannteste Sternerestaurant Deutschlands musste im vergangenen November wegen des Lockdowns schließen, ohne seinem Küchenchef Hans Haas nach 23 Jahren noch eine angemessene Abschiedsfeier ausrichten zu können. Von Silvester an stand dann aber ohnehin eine Generalsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes an, und der neue Executive Chef Matthias Hahn werkelte bereits am Konzept für die Neueröffnung. Ergebnis: Aus dem Tantris wurde das "Tantris Maison Culinaire" mit einem Menü-Restaurant Tantris, einem À-la-Carte-Restaurant namens Tantris DNA und einer Bar Tantris. Letztere hat täglich geöffnet (montags bis freitags 19-1 Uhr, samstags und sonntags 12-1 Uhr).

Das Menürestaurant unter Leitung von Küchenchef Benjamin Chmura bietet Hochküche in Menüform, mittags in vier oder sechs, abends in sechs oder acht Gängen (mittwochs bis samstags 12-16 Uhr und 19-0 Uhr). Und im Tantris DNA unter Leitung von Virginie Protat will man sich "zurückbesinnen auf die Grundgedanken der französischen Küche, die DNA des Tantris". Dort kann man mittags und abends klassische Gerichte der französischen Küche und solche aus fünf Jahrzehnten Tantris à la carte bestellen (freitags bis dienstags 12-16 Uhr und 19-0 Uhr).

In der Bar gibt es täglich bis ein Uhr klassische Cocktails, offene Weine und Champagner aus dem Tantris-Keller (Tantris, Johann-Fichte-Straße 7, Wiedereröffnung am 1. Oktober, telefonische Reservierungen unter 36 19 59-0 oder per E-Mail: contact@tantris.de. Auf der Homepage www.tantris.de kann man seit diesem Mittwoch Tische vom 17. Oktober an bestellen).

Renoviert wird auch die Bar Gabányi am Beethovenplatz seit Anfang der Woche. Neun Monate wie beim Tantris soll das aber nicht dauern, neun Wochen müssen genügen, teilte Barchef Stefan Gabányi mit. Anfang November sollte es also wieder losgehen (Beethovenplatz 2, www.bar-gabanyi.de). Ganz geschlossen hat hingegen inzwischen das Restaurante Bruno (ja, es schrieb sich tatsächlich so, mit überflüssigem "e") in der Dreimühlenstraße 30, diagonal gegenüber der Wirtschaft Spaten Sepp, die bereits seit zehn Monaten geschlossen ist. Drei Jahre war es hier im Dreimühlenviertel, zuvor 25 Jahre lang an der Pestalozzistraße. Man muss da wohl vom Ende eines Münchner Traditionslokals sprechen.