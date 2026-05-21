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Sterneküche in MünchenDas Tantris verliert reihenweise sein Spitzenpersonal

Lesezeit: 3 Min.

Das Tantris in München: Mehrere Mitarbeiter haben das Spitzenrestaurant zuletzt verlassen.
Das Tantris in München: Mehrere Mitarbeiter haben das Spitzenrestaurant zuletzt verlassen. Kathrin Koschitzki

In dem Sternerestaurant hören auffällig viele Mitarbeiter auf, zuletzt Küchendirektor Matthias Hahn. Wie geht es nun in einem der bedeutendsten Gourmet-Tempel des Landes weiter?

Von Sarah Maderer

Als oberster Küchendirektor war er maßgeblich an der Neuausrichtung des Tantris vor rund fünf Jahren beteiligt. Nun steigt „Executive Chef“ Matthias Hahn aus der Führung des legendären Schwabinger Gourmetrestaurants aus. „Herr Hahn ist noch bis zum Sommer bei uns und hilft mir, aufs Pferd zu kommen“, sagt Sabine Eichbauer am Telefon. Sie wird als CEO künftig die Gesamtleitung übernehmen und zusammen mit ihrem Ehemann Felix Eichbauer die Geschäfte führen.

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