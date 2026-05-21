In dem Sternerestaurant hören auffällig viele Mitarbeiter auf, zuletzt Küchendirektor Matthias Hahn. Wie geht es nun in einem der bedeutendsten Gourmet-Tempel des Landes weiter?

Als oberster Küchendirektor war er maßgeblich an der Neuausrichtung des Tantris vor rund fünf Jahren beteiligt. Nun steigt „Executive Chef“ Matthias Hahn aus der Führung des legendären Schwabinger Gourmetrestaurants aus. „Herr Hahn ist noch bis zum Sommer bei uns und hilft mir, aufs Pferd zu kommen“, sagt Sabine Eichbauer am Telefon. Sie wird als CEO künftig die Gesamtleitung übernehmen und zusammen mit ihrem Ehemann Felix Eichbauer die Geschäfte führen.