Große Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit, ja vielleicht sogar Sturheit, das ist es, was den Bauunternehmer und Genussmenschen Fritz Eichbauer immer ausgezeichnet hat. Wie sonst hätte er, allen Widerständen zum Trotz, 1971 das Restaurant Tantris in Schwabing grünen können? Niemand ahnte doch damals, dass es einmal eine Münchner Institution werden würde, die ihresgleichen sucht. Nun ist der Mann, der stets größer dachte, als andere im Alter von 97 Jahren gestorben. Er sei, teilt sein Sohn Felix Eichbauer mit, „friedlich zu Hause im Bett in Anwesenheit der Familie entschlafen“.

Weil sein Vater früh starb, musste Fritz Eichbauer schon früh Verantwortung übernehmen. 1952, als frisch gebackener Diplom-Bauingenieur übernahm er bereits mit Anfang 20 den Familienbetrieb. Eines seiner ersten Projekte, sei damals, so steht es in einem Nachruf der Familie, der Wiederaufbau der Zentrale des Feinkost-Unternehmens Dallmayr in der Münchner Innenstadt gewesen.

Seine Liebe für gutes Essen entwickelte Eichbauer auf seinen Reisen nach Frankreich und in die Schweiz. Gepaart mit seiner Lust zu gestalten und Neues zu entwickeln, entstand so die Idee, die Spitzengastronomie in ein nach seinen Vorstellungen gestaltetes Restaurant nach München zu holen. „Außer gestandenen Wirtschaften gab’s in München nichts Vernünftiges! Ich wollte auch in meiner Heimatstadt gut essen gehen“, soll Eichbauer oftmals auf die Frage erwidert haben, was seine Beweggründe waren, in eine ihm völlig fremde Branche einzusteigen. In einer dreijährigen Plan- und Bauphase erschuf er das Tantris gemeinsam mit seiner Frau Sigrid-Ursula und dem Schweizer Architekten Justus Dahinden. Als Koch konnte er den damals noch jungen Küchenchef Eckhart Witzigmann gewinnen. Die Flaschen für den großen Weinkeller des Tantris wählte Eichbauer offenbar über viele Jahre selbst aus - bis die erste Sommelière Deutschlands, Paula Bosch, ihm diese stetig wachsende Aufgabe dann abnahm.

Den Einfluss den Eichbauer mit dem Tantris auf die deutsche Essgewohnheiten genommen habe, sei einmalig, sagte einst der mittlerweile verstorbene Gastro-Kritiker Wolfram Siebeck über Eichbauer. „Es ist der Weg von der Pickelhaube über die Gulaschkanone bis zur Nouvelle Cuisine. Mit diesem Satz sei also in aller Kürze die mühsame, historische Entwicklung beschrieben, die einen unbekannten Begriff in die deutsche Sprache einführen sollte – den Begriff Esskultur.“

Für sein Wirken als Mäzen der Spitzengastronomie wurde Eichbauer mehrmals gewürdigt. Auch das von ihm uns seiner Frau erdachte Gebäude wurde 2012 unter Denkmalschutz gestellt. Es dürfte zu Eichbauers großer Genugtuung gewesen sein, musste er doch über Jahre viel Kritik für den eigenwilligen Bau einstecken. „Das Tantris ist das Ergebnis großer Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit meines Vaters. Das machte ihn aus. Selbst in Phasen großer Kritik und wirtschaftlichen Herausforderungen folgte er seiner Vision“, charakterisiert Felix Eichbauer, der seit mehreren Jahren die Geschicke der Firma führt, seinen Vater. „Wir haben alle viel von ihm gelernt.“

Tatsächlich wurde Fritz Eichbauer auch als Bauunternehmer ausgezeichnet: 1977 erhielt er den Ehrenpreis für guten Wohnungsbau der Landeshauptstadt. Zu seinen Verdiensten zählt neben dem Olympia-Dorf der Frauen auch die Amalienpassage in Schwabing mit 200 Wohnungen in ruhiger Lage und mehreren Innenhöfen in 30 Läden. Ein weiteres Prestigeprojekt der damaligen Zeit: der Bau des Europäischen Patentamts im Isartal. Mitte der 1960er Jahre übernahm Eichbauer zudem das Amt des Obermeisters. Schon zwei Jahre später wurde er zum Präsidenten im Landesverband der Bayerischen Bauinnungen gewählt. 1978 übernahm er dann für insgesamt 22 Jahre das Amt des Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes. Eichbauer wurde zunehmend ein einflussreicher Mann.

In dieser Zeit waren Gespräche mit hohen Politikern an der Tagesordnung. In all den Jahren als Präsident des Zentralverbands erwarb er sich den Ruf eines kenntnisreichen und geschätzten Gesprächspartners der Bundesregierung, des Bundestags und der Bundesbehörden. Niemals drängte es ihn selbst zu diesen prestigeträchtigen Posten hin. Das war nicht seine Art. Viele aus der Branche nannten Eichbauer „den Gentleman vom Bau“. Nicht er nahm sich wichtig, sondern die Sache war es. Robert Gnass, technischer Leiter der Bauunternehmung Eichbauer, erinnert sich an das Jahr 1987, als Fritz Eichbauer einmal nicht zu einer Bauleiter-Besprechung kommen konnte und am späten Nachmittag bei seiner Rückkehr ins Büro seinen Mitarbeiter fragte, ob es besondere Dinge zu besprechen gegeben hätte. Am Abend erfuhren Gnass und die Belegschaft aus der Tagesschau, dass Fritz Eichbauer an jenem Tag das Bundesverdienstkreuz der 1. Klasse in Bonn verliehen worden war und der Chef deshalb nicht im Büro sein konnte.

Schon früh engagierte sich Eichbauer gegen Schwarzarbeit und Diskriminierung am Bau. Besonders setzte er sich für die Nachwuchsförderung ein. Stolz war er nicht auf die vielen persönlichen Treffen mit Kanzlern und Ministern, sondern auf den Aufbau eines neuen großen Ausbildungs- und Schulungszentrums in einer nach der Wiedervereinigung stillgelegten Kaserne des Nachrichtendienstes in Feuchtwangen, der Bayerischen BauAkademie. Einer der Hörsäle ist nach ihm benannt.

All dieses Engagement spielte auch eine Rolle, als der damalige Oberbürgermeister Christian Ude im Namen der Stadt München Fritz Eichbauer 2013 zu dessen 85. Geburtstag die Ehren-Medaille „München leuchtet – den Freunden Münchens“ verlieh. „Es geht um ein großartiges bauunternehmerisches Lebenswerk und ein Engagement für den Berufsstand und für gute Verhältnisse auf dem Bau. Da hätten wir uns zu vielen Zeiten mehr Persönlichkeiten wie Sie gewünscht, die so wertorientiert und nicht ausschließlich profitorientiert sind!“, lobte Ude bei seiner Rede anlässlich der Verleihung der Medaille die Lebensleistung Fritz Eichbauers.

Für die Mitarbeiter aller Bereiche der Eichbauer-Unternehmensgruppe war Fritz Eichbauer zeitlebens ein großes Vorbild. Seine interessierte Art, die Begegnung auf Augenhöhe, sein Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter und seine nie versiegende Neugierde auf Neues und auf Veränderung werden auch weiterhin unter der Führung seines Sohnes Felix die Firmenkultur prägen.

Er hinterlässt neben seiner Frau Sigrid-Ursula seine drei Kinder Bettina, Alexa und Felix sowie sechs Enkelkinder