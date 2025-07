Was treibt Menschen an, die vermeintlich nie aufhören können? Die Frage kann man schon einmal stellen, wenn eine Familienfirma ihren 100. Geburtstag feiert. Felix Eichbauer hat darauf eine anschauliche Antwort gefunden. Sie steckt in einer kurzen Geschichte über seinen im Juni verstorbenen Vater Fritz Eichbauer, der dem Bauunternehmen jahrzehntelang vorstand und von 1978 bis 2003 als Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe wirkte.