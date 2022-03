Von Franz Kotteder

Die E-Mail kam Anfang März, am Donnerstagabend um 19.49 Uhr. Er solle sich doch bitte am folgenden Mittwoch mittags in Hamburg einfinden. Damit war für Benjamin Chmura schon einmal klar, dass sich die Mühen des vergangenen Jahres gelohnt hatten und der erste Schritt geschafft war. Denn die Mail kam von Michelin Deutschland, und es handelte sich um die Einladung zur Sterne-Gala, bei der alljährlich die neuen Auszeichnungen des Gourmetführers verkündet werden. Wer dorthin gerufen wird, der hat den Aufstieg in den Koch-Olymp geschafft, heißt es gemeinhin.