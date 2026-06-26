Wer aus der Stadt kommt, fährt an der Blutenburg vorbei, dem idyllischen Jagdschlösschen von Herzog Albrecht, durch eine Einfamilienhaussiedlung, vorbei an einem Kornfeld. Dann ist man angekommen, am westlichen Ende der Stadt. Und beim Café Tante Chylla am Rüttenauerplatz, am Rand von Obermenzing .

Vor einem halben Jahr hat Pascal Chylla an diesem Vorort-Ort, zu dem keine U-Bahn fährt und von dem die nächste S-Bahnstation 20 Gehminuten entfernt ist, sein kleines Lokal eröffnet. Was hat er sich dabei nur gedacht?

Der Name Tante Chylla ist eine Reminiszenz an die Tante-Emma-Läden, die früher die Nachbarschaft versorgten und zusammenführten. Und genau das will Pascal Chylla mit seinem Café. Er möchte nicht das Szenepublikum aus der Innenstadt ansprechen, er möchte den Menschen aus der Umgebung etwas bieten, in der gastronomisch wenig los ist. Es gibt hier keinen Matcha, sondern belegte Brote (4,90 Euro), die Pausenbrote genannt werden, und Streuselkuchen mit Kirschen (4,50 Euro). Das Motto: „Ehrlich. Herzlich. Nachbarschaftlich.“

Das Konzept kommt gut an. An diesem Wochentag schauen Großeltern mit dem Enkelkind zum Kuchenessen vorbei, eine junge Frau bestellt einen Beeren-Smoothie zum Mitnehmen und eine Mutter spendiert ihrem Kind eine Kugel Tonkabohne-Eis. An Freitagvormittagen ist immer besonders viel los, dann findet der Wochenmarkt auf dem Platz direkt vor dem Café statt.

Betreiber Pascal Chylla wohnt selbst im Viertel. Catherina Hess

Die Spezialität: Grilled Cheese Sandwich Catherina Hess

Durch die große Fensterfront haben die Gäste das Treiben in der Nachbarschaft im Blick. Catherina Hess

Die Backwaren bei Tante Chylla stammen von der Allacher Bäckerei Schuhmair, der Kaffee aus der Schwabinger Rösterei Goodbean (Espresso 3 Euro), das Eis von Sweet Monkeys in Pasing (eine Kugel 2,50 Euro) und der Honig von einem Obermenzinger Imker. Es gibt einen Tagessmoothie (6,50 Euro), am Tag des Besuchs mit Ananas und Mango) und ein wechselndes Mittagsgericht (9,90 Euro), diesmal Burrata auf Tomaten-Pfirsich-Salat. Alles professionell und mit Sorgfalt zubereitet.

Die Gäste blicken durch eine große Glasfront nach draußen, die Möbel sind in Weiß gehalten, die Regale adrett dekoriert. Die Angestellten tragen T-Shirts mit einem „Tante Chylla“-Schriftzug, Pascal Chylla arbeitete lange im Marketing-Bereich. „Ich habe mir viel Mühe bei der Einrichtung und der Auswahl der Produkte gegeben“, sagt er. „Das Café soll etwas Besonderes sein.“ Zuvor habe es an dem Ort mehrere Backstuben mit dem immer gleichen, erwartbaren Sortiment gegeben. Bereits nach kurzer Zeit machten die meisten wieder dicht.

Als Pascal Chylla, der im Westen Münchens aufgewachsen ist und seit einem Jahr in Obermenzing lebt, eines Tages mit dem Auto am Rüttenauerplatz vorbeifuhr, aus dem Fenster blickte und sah, dass die Bäckerei schon wieder zugemacht hatte, dachte er sich: Warum übernehme ich den Laden nicht? Sogleich kam ihm die Idee, daraus eine Art modernen Tante-Emma-Laden zu machen. Eine Woche später hatte er den Mietvertrag unterschrieben. Bereut hat er es nicht. Am 11. Juli feiert er im Tante Chylla ein Sommerfest – eingeladen ist das ganze Viertel.

Tanty Chylla, Rüttenauerplatz 3, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 7 bis 16.30 Uhr