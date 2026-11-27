Sie waren gekommen, um schnell wieder zu gehen: Die Angeklagten Georgios M. und Spartakos O. hatten kaum im Sitzungssaal des Landgerichts Platz genommen, als verkündet wurde, dass die Sitzung mangels Gutachter wieder beendet sei. Genauso schnell sollen die beiden offenbar Kokain-süchtigen Männer im März dieses Jahres eine Shell-Tankstelle am Innsbrucker Ring überfallen, wenige hundert Euro erbeutet und eine Angestellte schwer traumatisiert zurückgelassen haben.

Der Zeiger auf der Uhr hat die Viertelstunde bereits überschritten, vom psychiatrischen Gutachter fehlt jede Spur. Erst ein Anruf der Protokollführerin führt zur Erkenntnis, dass der Mann krank ist. „Ohne den Gutachter, der sich einen Eindruck von meinem Mandanten machen soll, können wir nicht verhandeln“, sagt Rechtsanwalt Michael Adams. Schließlich gehe es in diesem Verfahren auch um die Beurteilung der Schuldfähigkeit.

Und Schuld sollen die Männer im Alter von 36 und 44 Jahren nach Ansicht der Staatsanwaltschaft durchaus auf sich geladen haben: Laut Anklageschrift sind sie dem gemeinsamen Kokainkonsum nicht abgeneigt und am Morgen des 16. März sollen sie sich in einem Café am Goetheplatz getroffen haben. „Der Angeklagte O. hielt sich bereits mehrere Tage dort auf, hatte Kokain konsumiert, am Spielautomaten gespielt und kein Geld mehr zur Verfügung“, so steht es in der Anklageschrift. Deshalb habe er Georgios M. mitgeteilt, dass er eine Tankstelle überfallen wolle, um Geld für Drogen zu erbeuten.

Mit einem Motorrad brausten sie laut den Ermittlungen der Polizei um 7.30 Uhr zur Shell-Tankstelle am Innsbrucker Ring, parkten bei den Staubsaugerplätzen, und Spartakos O. klebte das Nummernschild des Motorrads ab. Dann soll O. mit einem Messer bewaffnet und den Motorradhelm noch auf dem Kopf in den Verkaufsraum gegangen sein, der Angestellten ein Messer an die Brust gehalten und sie aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen. Die Frau holte laut Anklage ein paar Scheine aus der Kasse, die ihr Spartakos O. aus der Hand riss. Dann soll O. selbst noch in die Kasse gegriffen und insgesamt 262 Euro entwendet haben.

O. soll dann die Frau in den hinteren Bereich des Shops vor sich her geschoben haben – an ihrem Rücken das Messer aufgesetzt. So dirigierte er sie nach draußen zum Motorrad, wo Komplize Georgios M. wartete. Dann soll er die Angestellte weggeschubst und auf das Motorrad gestiegen sein.

Tankstellen sind heutzutage bestens videoüberwacht, und der Polizei stehen bei der Bildauswertung erstaunliche technische Mittel zur Verfügung. So wurden beide Männer noch am selben Tag in einer Wohnung in der Sachranger Straße in Obergiesing festgenommen. Einer von ihnen soll aus dem zweiten Stock gesprungen sein, um sich der Festnahme zu entziehen. Er wurde leicht verletzt. Laut dem Polizeibericht von März fand die Polizei Tatbeute und Beweismittel in der Wohnung.

Der Prozess wird nun in einer Woche fortgesetzt. Die Tankstellen-Angestellte, die an einer posttraumatischen Störung leidet und die in einem anderen Raum wartete, um per Video zugeschaltet zu werden, wird die Verschiebung wohl erneut belasten.