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PolizeiDiensthund „Bandit“ schnappt Tankstellenräuber in Sendling

Polizeihund Bandit.
Polizeihund Bandit.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

An der Plinganserstraße überfällt ein Mann eine Tankstelle – und wird wenig später von einem Polizeihund gestellt. Der 20-Jährige könnte auch für eine weitere Tat verantwortlich sein.

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Nur zwei Tage nach einem Tankstellen-Überfall im Münchner Osten hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen gefasst – bei einem zweiten Überfall, der fast identisch zum ersten war. In der Nacht zum Montag betrat zunächst ein maskierter Täter eine Tankstelle am Innsbrucker Ring, bedrohte den Angestellten mit einem Messer und flüchtete mit einer geringen Menge Bargeld.

Am Mittwoch dann gegen 3.10 Uhr spielte sich ein ähnliches Szenario in einer Tankstelle an der Plinganserstraße in Sendling ab. Dieses Mal jedoch konnte der Angestellte durch einen Hintereingang flüchten und die Polizei verständigen.

Bei der Fahndung stellte der Polizeihund „Bandit“ einen Verdächtigen, dieser wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 20-jährigen Münchner. Jetzt soll ermittelt werden, ob er auch für den ersten Überfall verantwortlich ist.

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