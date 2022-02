München:Schon wieder Überfall auf Tankstelle

Von Bernd Kastner

Schon wieder ist eine Tankstelle in München überfallen worden, diesmal in der Hochstraße in Haidhausen. Es ist der achte Überfall in diesem Jahr, meist ähneln sich die Beschreibungen des unbekannten Täters und sein Vorgehen; womöglich handelt es sich um einen Serientäter. Am späten Samstagabend betrat laut Polizei gegen 23.20 Uhr ein maskierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle unweit des Gasteigs. Er forderte den Mitarbeiter an der Kasse auf, ihm Geld in eine Tüte zu packen und sie ihm zu geben.

Dabei zeigte er auf seinen Hosenbund, in dem der Griff eines Revolvers zu erkennen war. Der Angestellte übergab eine Tüte mit rund 500 Euro Bargeld und Zigaretten. Der Täter flüchtete, eine Fahndung mit mehr als zehn Streifen blieb ohne Erfolg. Etwa 1,85 Meter groß soll der Täter sein, 20 bis 25 Jahre alt, eine kräftige Statur haben und gut Deutsch mit ausländischem Akzent sprechen. Er war bekleidet mit einer roten Jogginghose, einem weißen Norwegerpulli mit schwarzen Rauten und trug schwarze Handschuhe.

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass sich die Täterbeschreibungen und der Ablauf der Taten der vergangenen Wochen auffällig ähnelten. Typisch sei, dass der Unbekannte seine Waffe nicht offen zeige. Man könne bisher nicht sagen, ob es sich um eine echte Waffe oder um eine Anscheinswaffe handle. Man halte es für möglich, dass ein Serientäter unterwegs ist.

Seit Anfang Januar wurden Tankstellen in der Kapuzinerstraße, der Landsberger Straße, an der Sonnenstraße, in der Bodenseestraße, der Nymphenburger Straße, erneut in der Kapuzinerstraße und zuletzt in der Leonrodstraße überfallen. Meist erbeutete der Täter ein paar Hundert Euro und Zigaretten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 089/2910-0.