Die Polizei hat die Festnahme eines Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einer Serie von Tankstellen-Überfällen in jüngster Zeit in München bestätigt. Welche und wie viele davon dem Mann zugeordnet werden könnten, sei noch völlig offen, sagte ein Polizeisprecher. Auch lägen noch keine Erkenntnisse zu Details wie den Umständen der Festnahme oder Einzelheiten zu dem Mann vor, erklärte der Sprecher.

Die Vorgehensweise und die Beschreibung des Täters waren in auffallend vielen Fällen gleich: Der Mann, der etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und Mitte zwanzig sein soll, hatte sich unter Vorzeigen einer Waffe Geld in eine mitgebrachte Tüte packen lassen. In einigen Fällen war er mit dem Fahrrad geflüchtet. Seit Anfang Januar waren Tankstellen an der Kapuzinerstraße, der Landsberger Straße, der Sonnenstraße, der Bodenseestraße, der Nymphenburger Straße und am Gasteig überfallen worden.

Näheres wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag bekannt geben.