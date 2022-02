Am Mittwoch ist erneut eine Tankstelle in München überfallen worden. Gegen 14.10 Uhr habe sich ein Mann im Verkaufsraum an der Kasse eine Papiertüte geben lassen und anschließend Geld gefordert, berichtet die Polizei. Dabei habe er eine Faustfeuerwaffe gezeigt. Danach sei er mit mehreren Hundert Euro Richtung Rotkreuzplatz geflüchtet. Das Vorgehen erinnert an ähnliche Überfälle auf Münchner Tankstellen in jüngster Zeit. Der Täter soll Mitte 20 und 1,80 Meter groß sein. Getragen habe er dunkle Kleidung und eine schwarz-grau-rote-Mütze. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 089/29 10-0.