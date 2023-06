Entspannt in den Sommerabend: Das Tams Theater eröffnet eine charmante Hafenbar - wenn auch nur in seiner neuen Produktion.

Von Yvonne Poppek

Es lohnt sich, früher da zu sein, nicht erst zu Vorstellungsbeginn. Dann hat das "Miramare" nämlich auf, eine provisorisch eingerichtete Bar in der Haimhauserstraße, im Vorderhaus des TamS Theaters. Dort schenkt das fünfköpfige Ensemble kalte Sommergetränke aus. Dabei tragen sie weiße Schiffchen-Kappen, T-Shirts und rosafarbene Kochschürzen. Man wähnt sich schon irgendwo an der Adria. Und so soll es dann auch weitergehen, den ganzen Abend bei der diesjährigen charmanten Sommerproduktion mit dem Titel "Fluchtachterl in der Hafenbar".

Lorenz Seib hat gemeinsam mit den Darstellenden kleine Szenen entwickelt, die sich im ersten Teil des Abends irgendwo im Hinterhof einer Bar zutragen, im zweiten dann auf dem Meer und am Strand. Das Publikum sitzt zunächst im Innenhof, später auf der Bühne, einmal spürt man die Sommerluft auf der Haut, das andere Mal nimmt man auf Campingstühlen und aufblasbaren Strandutensilien Platz. Urlaubsleichtigkeit weht einen hier wie dort an. Ab und an glimmt der Alltag auf, aber weit weg, wie durch einen Gemütsvorhang aus Hitze, Liegestuhl und Sonnencreme.

Detailansicht öffnen Das TamS-Ensemble spielt erst draußen im Hof und dann drinnen im Zuschauerraum. Das Publikum sitzt dabei auf der Bühne. (Foto: Severin Vogl)

Helmut Dauner, Catalina Navarro-Kirner, Severin Rauch, Irene Rovan und Sophie Wendt hängen schräge Augenblicke aneinander, teils literarisch inspiriert: Da taucht die Berühmtheit auf, die sich ihr Glück mithilfe von Champagner vergegenwärtigen muss. Frau und Mann, die sich in ihrer Trunkenheit zusammentun. Ein Paketzusteller, der die Theorie des Ungeburtstag-Feierns kennenlernt. Es gibt schöne Unterwasserszenen, improvisiert mit Schirmen, Tüten, Bikini-Oberteilen. Einmal, kurz nur, bricht auch das grausame Sterben auf dem Mittelmeer herein, angedeutet mit einer Rettungsweste, einem Schwimmring. Später sinkt ein Strohhut wundervoll als Sonnenuntergang hinter die Sitzreihen mit der schönen Leichtigkeit eines Sommerabends.

Fluchtachterl in der Hafenbar, nächste Vorstellungen am 22., 23. und 28. Juni, weitere im Juli, TamS Theater, Haimhauserstraße 13 a, www.tamstheater.de