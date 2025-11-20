Die niederländische Schriftstellerin Judith Herzberg wurde am 4. November 1934 in Amsterdam als Tochter eines jüdischen Rechtsanwalts geboren. Ihre Eltern wurden von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager Bergen-Belsen verschleppt, das sie überlebten. Vater und Mutter Herzberg hatten ihre Kinder zuvor bei anderen Familien versteckt. So überlebte Judith Herzberg bei Pflegeeltern den Holocaust.

Die Trennung von den leiblichen Eltern kam für viele Kinder, die ähnlich wie Judith Herzberg vor den Nazis versteckt wurden, abrupt, ohne Abschied. Von einem Tag auf den anderen wurden die Großstadtkinder, die sie häufig waren, zu Nachbarn, ins Waisenhaus oder auch zu komplett Fremden aufs Land geschickt. Ihre Identität durfte nicht preisgegeben werden. Was mit den Eltern geschah, wussten sie nicht. Jeder Kontakt, jede Nachricht stellte für sie ein Risiko dar.

Judith Herzberg, hier bei der Horst-Bienek-Preisverleihung 2022 in München, gehört heute zu den bedeutenden Lyrikerinnen und Dramatikerinnen der Niederlande. (Foto: Florian Peljak)

Die Eltern sollten sich, um das Leben ihrer Kinder zu schützen, an Ratschläge wie diese halten: „Ihr Kind ist sicher. Besuchen Sie es nicht. Rufen Sie es nicht an. Schreiben Sie keine Briefe. Beseitigen Sie alle Spuren. Werfen Sie die Kinderkleider weg. Versuchen Sie alles, was in ihren Papieren auf ein Kind hindeutet, zu löschen. Bewahren Sie kein Foto, Sie können damit das Leben Ihres Kindes und das seiner neuen Eltern in Gefahr bringen. Reden Sie mit niemandem über ihr Kind. Bitten Sie ihre Freunde und Familie, nicht über Ihr Kind zu reden.“

Judith Herzberg, die heute zu den bedeutenden Lyrikerinnen und Dramatikerinnen der Niederlande zählt, hat diese Ratschläge in ihr Stück „Rivka – Ein lauter Knall“ aufgenommen. 2016 wurde es in Amsterdam uraufgeführt. Stephan Kimmig, der einige von Herzbergs Dramen auf deutsche Bühnen brachte, führte bei der deutschsprachigen Erstaufführung vor drei Jahren Regie. Nun wird auch im Theater am Sozialamt (TamS) das Zwei-Personen-Stück gezeigt.

Die Verhaltensratschläge sind dort mitten im Stück als Text auf die Bühnenrückwand eingeblendet. Sachliche Worte, die sich wie ein löchriger, fadenscheiniger Stoff über nackten Schmerz legen. Die Momente, in denen diese Sätze zu lesen sind, sind die bewegendsten des Abends.

„Rivka“ spielt an zwei Tagen im Jahr 1942. Die Handlung setzt in dem Moment ein, in dem sich die Eltern Erna und Jacob von ihrer Tochter Rivka getrennt haben und nach Hause zurückgekehrt sind. Dort beginnen sie für ihre eigene Flucht zu packen oder vielleicht auch für einen erzwungenen Aufbruch. Vieles bleibt in Herzbergs Stück unausgesprochen, die Sätze umkreisen den Verlust und die Angst wie Feuer. Scheinbar schlicht kommen die Dialoge daher, die jedoch kunstvoll mit dem Mittel der lyrischen Verknappung gewebt sind.

So spricht Erna nicht über ihre Trauer, sondern lieber über die drei angebrannten Kartoffeln, darüber, dass die Pflegemutter Geertje eine Fehlgeburt hatte, dass sie ihrem Kind nur eine Tasche mitgeben konnte. Jacob hört zu, fragt nach, beginnt zu überlegen, ob sie sich zur Sicherheit auch trennen sollen. Doch über Rivka, darüber, wie es ihrem Kind wohl geht, über ihren Schmerz sprechen sie nicht. Stattdessen packen sie für ihre Reise, deren Ziel und Dauer sie nicht kennen. Verzweiflung, Angst, Trauer, Wut, jedes Gefühl ist hier nur Subtext, der sich im Spiel manifestieren muss.

Schauspielerin Sophie Wendt gibt mit „Rivka“ am TamS ihr Regiedebüt. Sie hat den Text deutlich gekürzt, verzichtet auf viel Bewegung im Raum, sie lässt die beiden Darsteller Irene Rovan und Helmut Dauner auf einem Podest ausharren, das groß genug ist für zwei Stühle und ein paar Klappen (Bühne: Claudia Karpfinger, Katharina Schmidt). Unter diesen Klappen liegen Kleidungsstücke und andere Gegenstände, die Rovan und Dauner im Verlauf der etwas über einstündigen Inszenierung herausziehen, in Taschen packen, wieder rausholen, weglegen, neu aufnehmen, manches falten und so weiter.

Während man sie dabei beobachtet, stellt man sich die Frage, wieso Jacob ein Kinderkleid einpackt, warum auf dem Shirt ein Sportmarken-Aufdruck ist und im Portemonnaie lauter Plastikkarten? Vor allen Dingen aber fragt man sich, wie Erna und Jacob zueinander stehen, wie es ihnen geht, wieso sie keine Angst zu haben scheinen, keine Sorge? Die Emotionen sind kaum ausgeprägt, wobei hier auch Dauners überraschende Textunsicherheiten hineinspielen. Der Abend entlässt einen ohne Antworten.

Rivka – Ein lauter Knall, Theater am Sozialamt (TamS), bis 13. Dezember, Mittwoch bis Samstag jeweils 20 Uhr