Knuspriges Bouncen – so würde sie ihren Sound beschreiben. Innen fluffig, aber mit Biss. Wie die perfekte Brezn quasi. Die Münchnerin Esa Winter, 32, scheint genau zu wissen, auf welche Beats ihr Publikum abfährt – denn gerade einmal seit zwei Jahren spielt sie als Tala Berg ihre Sets und war bereits in Neuseeland, Spanien, Deutschland und Österreich unterwegs. Am 27. September legt sie im Bahnwärter Thiel bei der Jubiläumsparty des Labels Stil vor Talent auf. „Eine Ehre“, wie sie sagt.

Esa Winter legt den Sound auf, der ihr Spaß macht. Den sie fühlt. Der sie zum Bouncen bringt. Es ist eine Mischung aus Indie-Dance, Down- und Midtempo; auch düstere Elemente gehören dazu. Das Wort „knuspern“, das sie für ihren Mix verwendet, beschreibt ihren Stil ziemlich gut. Die Tracks reihen sich smooth aneinander, bringen mal mehr Tempo rein, sind aber immer tanzbar – bouncy eben. Tala Berg mixt die Genres, bringt unbekanntere Stücke rein, haut dann wieder einen Oldie raus, geht weiter zu Darktempo. „Ich mag den Stilbruch. Ein bisschen Old-School-Disco, alte Tech-House-Sounds und Indie-Dance.“ Die Leute sollen dabei einfach einen guten Abend haben. „Wenn ich die Musik vorbereite und mir denke, wow, wie nice ist dieser Track, bin ich immer super gespannt, wie er bei der Crowd ankommt.“

Richtig gut, wie es aussieht, obwohl Tala Berg erst seit Kurzem in der Szene unterwegs ist. Vor zwei Jahren hat sie sich ihr erstes kleines DJ-Set-up gekauft. „Bei einer Geburtstagsfeier in Berlin hab’ ich mich endlich getraut zu fragen, wie das eigentlich geht.“ Dann begann sie zu probieren, stellte ihre Kompositionen auf Soundcloud und wurde entdeckt. Das Kollektiv Wundertüte aus Salzburg wurde auf Esa aufmerksam und lud sie ein, in der „Inseldisco“ an der Salzach zu spielen. Im „Sound Salon“, im Bahnwärter Thiel, bei dem sich Leute an den Open Decks ausprobieren können, lernte sie einen ihrer Mentorinnen und Mentoren Oliver Dust kennen. „Ich bin dankbar, dass er mir immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Bei unserem letzten B2B meinte er, ob ich geübt hätte – für mich ein großes Kompliment.“ Denn obwohl Esa Winter hobbymäßig DJ und hauptberuflich Unternehmensberaterin ist, ist sie schon international unterwegs. Dieses Jahr spielte sie in Barcelona auf dem l’a cultural und in Neuseeland auf dem Dimension-Festival.

Und doch spürt Winter, dass sich der Sound verändert. „Man merkt, dass der Sound immer schneller und härter wird.“ Wenn die Herzfrequenz richtig hoch geht, der Puls steigt, der Techno richtig brettert. „Das kann schon mal nice sein, aber es stresst mich auch.“ Die richtige Downtempo-Szene vermisst sie nach wie vor in München. Esa hat ADHS und reagiert sensibler auf Musik als neurotypische Personen. Also spielt sie das, was ihr guttut. „Downtempo findet man bislang öfter in Berliner Clubs oder Festivals wie dem Wannda in München. Das ist wesentlich langsamer, und so tanzt man auch. Je langsamer, desto mehr nimmt man die Bewegungen des Körpers wahr.“ In München ist die Hemmschwelle noch ein wenig größer, sich komplett mit dem Körper fallen zu lassen. „Ich hoffe, dass die Leute sich wieder mehr dafür begeistern können, die Musik zu fühlen und nicht dauerhaft durchzubrettern. Das machen wir ja schon jeden Tag in der Gesellschaft.“

Esa spielt ihre Sets mittlerweile etwas schneller, achtet dabei aber auf den richtigen Mix. „Verbiegen werde ich mich nicht. Die Bookerinnen und Booker wählen meist bewusst die Artists so aus, sodass sie auch musikalisch zum Event passen.“ Daher ist Tala Berg auch beim „Stil vor Talent 20 Years Showcase“ dabei. „Es zählt wie früher auch heute noch zu meinen Lieblingslabels. Zum Beispiel holt mich die Musik von Oliver Koletzki noch heute ab.“ Und jetzt im Bahnwärter Thiel bei der Labelparty zu spielen: „Ein absolutes Highlight.“

Tala Berg, Bahnwärter Thiel, Stil vor Talent 20 Years Showcase, Samstag, 27. September