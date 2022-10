Fakt oder Fiktion? Heinar Kipphardt lässt im Dokumentar-Drama "In der Sache J. Robert Oppenheimer" (1964) den Physiker vor dem US-Ausschuss im Schlussplädoyer Gewissen zeigen: Seine Weigerung, nach dem Atombombenprojekt nun auch am Bau der Wasserstoffbombe mitzuwirken, begründet er so: "Wir haben die Arbeit des Teufels getan ..." Der reale Oppenheimer soll die Arbeit am "Manhattan-Projekt" nie bereut haben. "Ich ergreife Partei - für alles, was Leben macht, Realismus revisited" ist der Titel einer Tagung, die ausgehend von Kippardts Werk aktuelle Realismus-Debatten in der Literatur und im Theaterkontext aufgreift. Anlass ist Kipphardts 100. Geburtstag. Die Teilnahme an den Vorträgen und Podiumsdiskussionen vom 14. bis 16. Oktober im VHS-Bildungszentrum Einstein 28 ist kostenfrei.

