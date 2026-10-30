Da ist diese blaue Wand. Davor stehen sogenannte Wine Proxies, alkoholfreie oder alkoholarme Weinalternativen. Auf hellen Holzregalen reihen sich Naturweine und Pet-Nats, natürlich perlende Weine. Dazu kleine Tische und bunt zusammengewürfelte Stühle. Gemütlich wirkt das, auch ein wenig verspielt. Das macht neugierig auf den Inhalt der Gläser. Denn gewöhnliche Weine sucht man im „Cose Deliziose“ in der Baldestraße vergebens.

Etwa 35 bis 40 Naturweine führt Jule Schröder im Sortiment. Die 43-Jährige eröffnete im Oktober 2024. An der University of Gastronomic Sciences in Pollenzo im Piemont hat sie ihre Begeisterung für Naturweine entdeckt. Und genau darauf setzt sie nun auch: auf Winzer, die möglichst wenig in die Weinbereitung eingreifen. „Nichts rein und nichts raus“, lautet ihre Devise.

Naturweine können trüb, wild und eigenwillig schmecken. Müssen sie aber nicht. Schröder macht daraus keine Glaubensfrage. Sie fragt nach Vorlieben und berät freundlich. Eine Entdeckung ist der Rittersberg 2023, ein Riesling vom elsässischen Weingut Achillée. Die längere Maischestandzeit und der lange Ausbau auf der Hefe sind unverkennbar. Der Auftakt überzeugt mit Noten von reifer Birne und saftigem Pfirsich. Dazu kommt Trockenobst, etwa Orangeat und getrocknete Aprikosen, zudem leicht geröstete Mandeln, aber auch frische Blutorange. Im Mund gibt sich der Wein zunächst cremig, dann schmeckt man eine angenehm-wohltuende Säure.

Dieser Riesling, den Schröder als „ihren derzeitigen Liebling“ anpreist, bewegt sich zwischen klassischem Weißwein und Orangewein (sieben Euro pro Glas). Auch der Sandro, ein Nebbiolo von Alberto Oggero aus dem piemontesischen Roero, überrascht. Er zeigt in Duft und Geschmack rote Früchte wie Kirsche, Johannisbeere und Himbeere, was typisch für Nebbiolo ist. Aber dieser wirkt feiner und eleganter, nicht so erschlagend wie so manch anderer Vertreter auf dem Markt (sechs Euro pro Glas).

Besonders erfreulich ist die Ausschankgröße. Während in München häufig nur noch 0,1 Liter zu Preisen angeboten werden, bei denen man schlucken muss, schenkt Schröder ihre Weine im Achtel aus. Fünf bis sieben Euro kostet das gewöhnlich. Angesichts der Handarbeit ihrer kleinen Winzer ist das bemerkenswert fair. Ganze Flaschen kosten den Ladenpreis plus zehn Euro Korkgeld. Serviert wird in schlichten Gläsern ohne Stiel.

Zum Ausschank kommen Naturweine im Glas ohne Stiel sowie alkoholhaltige wie alkoholfreie Aperitife. Foto: Catherina Hess

Auch der Aperitif lohnt sich: Der ODE Ruby Wood kommt für 7,50 Euro mit einem angenehm großen Eiswürfel auf den Tisch. Mit 18,5 Volumenprozent Alkohol ist er kräftig, leicht bitter, aber dennoch fruchtig und macht Lust auf mehr. Wer auf Alkohol verzichten möchte, findet etwa 20 Alternativen, darunter Kompositionen aus Kräutern, Tees und Früchten. Etwa der norwegische SKOG 03 von Villbrygg mit Fichte, Schafgarbe und Birke. Ein Achtel kostet ab 5,50 Euro.

Schade ist nur, dass es zum Wein nichts zu essen gibt. Immerhin kommen Bio-Chips oder andere Knabbereien kostenlos auf den Tisch. Kaffee soll irgendwann dazukommen, wenn Schröder dafür einen Partner findet. Die Gäste, viele davon Stammkunden und meist unter 50, sitzen mit Freunden zusammen oder allein mit einem Buch beim Feierabendglas. Einmal im Monat veranstaltet Schröder Tastings zu wechselnden Themen, gelegentlich gibt es Dinnerabende.

Für Naturweinfreunde ist das „Cose Deliziose“ eine kleine Oase, für Einsteiger eine Gelegenheit, Neues zu entdecken. Man muss nur hinfinden: Die Baldestraße liegt abseits der üblichen Ausgehwege, Parkplätze sind rar. Also besser öffentlich anreisen. Und rechtzeitig: Denn um 20 Uhr ist Schluss, auch wegen der Nachbarn. Aber es lohnt sich, auf ein Achtel oder mehrere vorbeizuschauen. Wer aber die lange Nacht sucht, zieht besser weiter.

Cose Deliziose, Baldestraße 13, Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 14 bis 19 Uhr.