Von Nicole Graner

Lange Schlangen sind am Tag des offenen Rathauses viele auszumachen. Die erste schon weit vor zehn Uhr am Marienplatz. Vor den Rathaustüren. Kaum drinnen, bildet sich die zweite vor dem Büro des Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD). 25 Besucherinnen und Besucher dürfen pro Gruppe hinein. Geduld ist angesagt, doch die haben alle. In "echt" wollten sie ihn mal sehen, sagen die einen. Die anderen seien einfach nur neugierig, wie er sich wohl so "eingerichtet" habe.