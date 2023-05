Von Katharina Thümler

Die Stadt öffnet nach drei Jahren wieder Tür und Tor für Neugierige: Sie lädt auf einen Plausch mit dem Oberbürgermeister und seinen Stellvertreterinnen, eine Wanderung durch die Kanalsysteme oder auf ein Kunstgespräch in der alten Kassenhalle ein. Zum Tag der offenen Tür der Stadt werden die Besucher am Samstag um 10 Uhr mit einem Blasensemble auf dem Rathaus-Balkon empfangen. Von dort aus könnte es zum Beispiel in den zweiten Stock zu den Amtsräumen von Dieter Reiter (SPD) gehen. Im 15-Minuten-Takt gibt er Einblicke in seine Arbeit.

Mit dem Aufzug kann es danach hoch hinaus gehen auf den Rathaus-Turm. Musikliebhaber können sich zurück im zweiten Stock bei klassischer Musik zurücklehnen oder zum Fundbüro schlendern. Die kuriosesten Fundstücke werden im Zimmer 209 ausgestellt, etwa ein verlorenes Gebiss und eine Rolex. Im dritten Stock können 30-minütige Führungen durch die Juristische Bibliothek im Münchner Jugendstil wahrgenommen werden.

Selbst aktiv werden können Groß und Klein auf dem Marienplatz. Dort gibt es Raum zum Spielen und Malen. Nachdem Rad-Check durchs Mobilitätsreferat kann es losgehen zur Radführung durch München. Der Ausflug motiviert den ein oder anderen womöglich zu einem Besuch im Technischen Betriebszentrum in der Schragenhofstraße in Moosach mit seinen vielen Überwachungssschirmen. Dort erfasst die Stadt zusammen mit der Polizei Störungen in Tunneln, an Ampeln und Parkscheinautomaten.

Wer will, kann auch in das 2400 Kilometer lange Kanalsystem der Stadt hinabsteigen. Mit der Stadtentwässerung geht es in einen 1884 erbauten Kanal in der Akademiestraße. Sehr beliebt ist immer auch ein Besuch in einer der Feuerwachen: Von 10 bis 17 Uhr öffnen die Stützpunkte in Sendling, Schwabing, Föhring und Riem. Wer noch nicht genug hat, findet im Programm viele weitere Aktivitäten.