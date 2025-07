Wer München von oben erleben will, dem bieten sich an diesem Samstag viele Gelegenheiten: Von 9 bis 18 Uhr stehen beim Tag der Münchner Dachgärten zahlreiche hoch gelegene Orte offen, die ansonsten nicht alle für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Besichtigt werden können 18 Dächer. Bei der Aktion sollen die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von Dächern vorgeführt werden, es lassen sich aber auch einfach die vielfältigen Ausblicke auf die Stadt genießen.

Am Fat Cat im einstigen Kulturzentrum Gasteig gibt es zudem Infostände zu den Themen Dachbegrünung, Photovoltaik, Dachnutzung, Förder- und Beratungsmöglichkeiten.

Ohne Anmeldung können besucht werden: die Dachterrasse im Hotel Adina (Atelierstraße 22/Berg am Laim), der Kulturdachgarten des Fat Cat (Kellerstraße 8a, Zugang S-Bahn-Ausgang am Rosenheimer Platz/Au-Haidhausen), die Dachterrasse des Studierendenwohnheims Schwere-Reiter-Straße (Lissi-Kaeser-Straße 2-6/Schwabing-West).

Mit Führungen zugänglich sind diese Dächer:

Um 9 Uhr der Dachgarten Bürgerbauverein München im Prinz-Eugen-Park (Treffpunkt: Jörg-Hube-Straße 107, keine Anmeldung erforderlich).

Um 10 Uhr der Dachgarten Dante I in Neuhausen-Nymphenburg (Treffpunkt Postillonstraße 18), der Dachgarten Z’am in Freiham (Treffpunkt: Otto-Meitinger-Straße 10) und die Dachterrasse des IT-Referats in Milbertshofen-Am Hart (Treffpunkt: lnfothek der Qubes, Agnes-Pockels-Bogen 33). Für diese Führungen ist eine Anmeldung erforderlich. Ohne Anmeldung lässt sich um 10 Uhr der Dachgarten Rio in Riem erleben (Treffpunkt: Willy-Brandt-Allee 30).

Von 10 bis 12 Uhr lässt sich – ohne Anmeldung – das Biodiversitätsdach am Haus für Kinder in Neuhausen-Nymphenburg besichtigen (Eingang: Frundsbergstraße 43) und von 10 bis 13 Uhr der Dachgarten und die Dachterrasse der Wogeno in Schwabing-West (Treffpunkt: Fritz-Winter-Straße 3 und 7).

Um 10.30 Uhr gibt es eine Führung am Dachgarten „Kleiner Prinz“ im Prinz-Eugen-Park (Treffpunkt: Jörg-Hube-Straße 117/keine Anmeldung nötig) und um 11 Uhr über die Dachterrasse wagnisART in Schwabing-Freimann (Treffpunkt: Eingang Gasthaus, Fritz-Winter-Straße 12, maximale Teilnehmerzahl: 25).

Das Solargründach am Karl-Marx-Ring (Treffpunkt: Eingang Karl-Marx-Ring 13/maximale Teilnehmerzahl jeweils 20) lässt sich um 13 und um 13.30 Uhr erleben, eine Führung durch den Heckenstaller Park und die dortige Tunnelüberbauung gibt es um 13.30 Uhr (Treffpunkt: Ecke Höglwörtherstraße/Heckenstallerstraße, maximale Teilnehmerzahl: 20).

Einige Angebote sind bereits ausgebucht. Eine Übersicht findet sich hier.