Mit Musik tanzen sie in den 1. Mai, mit Musik endet der Tag der Arbeit, und mittendrin singt Aretha Franklin aus den Lautsprechern auf dem Marienplatz, was sich wohl alle hier wünschen, von Arbeitgebern und der Regierung: „Respect“. Mehrere Tausend Menschen sind am Freitag zu Mai-Demo und -Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes gekommen, die Polizei spricht von rund 5000, der DGB von knapp 6000.

Auf dem Weg von der Arbeitsagentur zum Rathaus tragen sie unzählige Schilder und Transparente mit sich, sie spiegeln die angespannte Stimmung der Demonstrierenden: „7 Stunden, 5 Tage per Gesetz“, „Zukunft statt Kriegswirtschaft“, „Psychotherapie darf kein Luxus sein“.

Nach einer Stunde erreichen sie den Marienplatz, wo der DGB am Vorabend erstmals mit Ravemusik ein besonderes Programm für junge Leute angeboten hat, knapp 1000 sind gekommen. Jetzt startet Simone Burger, DGB-Vorsitzende in München und SPD-Stadträtin, in die Kundgebung mit kämpferischen Ansagen: für den Acht-Stunden-Tag und den Mai-Feiertag. Beides ist politisch in die Diskussion geraten, beides ließen sich die Gewerkschaften nicht kampflos wegnehmen, sagt sie. Und wenn die Regierenden meinten, dass die Menschen nicht fleißig genug seien und zu sehr auf Work-Life-Balance achteten, dann sei das nicht nur falsch, ruft Burger, „das ist ausgschamt“.

„Erst unsere Jobs, dann eure Profite“: Unter dieses Motto hat der DGB den Tag der Arbeit gestellt. Verena Dietl, Münchens SPD-Bürgermeisterin, schließt sich den gewerkschaftlichen Forderungen an. Rhetorisch fragt sie, was an Feiertagen so schlecht sei, wenn Bayern bundesweit die meisten habe und die bayerische Wirtschaft top sei. Sie appellierte an Bund und Land, die Kommunen stärker zu unterstützen. Wenn die Städte ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen könnten, vor allem im Sozialen, dann drifte die Gesellschaft auseinander, dann drohe die Demokratie zu zerbrechen. Städte seien „das Rückgrat der Demokratie“.

Zur Mai-Kundgebung kamen zwischen 5000 und 6000 Menschen. Stephan Rumpf

Hauptrednerin Christiane Benner von der IG Metall lobte Betriebs- und Personalräte. Stephan Rumpf

Mario Küpper von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und Betriebsrat der Paulaner-Brauerei, prophezeit: „Da braut sich was zusammen.“ Er kritisiert die geplante Gesundheitsreform der Bundesregierung. Diese bedeute nicht Stabilisierung der Krankenversicherung, sondern eine Mehrbelastung für Beschäftigte: „Wer krank ist, zahlt am Ende mehr. Das ist ungerecht, das ist eine Riesenschweinerei.“

Auch Aufrüstung und befürchtete Wehrpflicht beschäftigen die Gewerkschaften, viele Demonstranten tragen Schilder mit sich: „Busse statt Bomben“, „Wohnungen statt Kasernen“, und: „Stoppt die Wehrpflicht“. Leon Ramm, Jugendvertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sagt zur befürchteten Wehrpflicht: „Wir werden das nicht mit uns machen lassen.“ Und er kündigt an, dass die GEW ihre Räume für „Kriegsdienstverweigerungs-Beratung“ öffnen werde. Viel Applaus.

Christiane Benner, Bundesvorsitzende der IG Metall, beginnt mit einem Lob an alle Betriebs- und Personalräte: „Ihr seid so verdammt wichtig!“ Sie stärkten durch ihr Engagement die Demokratie nicht allein in den Betrieben, sondern im ganzen Land. Immer wieder geht es an diesem Tag um den Schutz der Demokratie: „Wer Demokratie angreift, muss mit unserem entschiedenen Widerstand rechnen“, sagt Benner.

Als Hauptrednerin spricht sie viele der aktuellen Probleme an, von den Kriegen bis zum befürchteten Sozialabbau. Viele Arbeitgeber und die Bundesregierung versuchten die Krise zu nutzen, um im Sozialen zu kürzen. Das dürfe nicht sein. Stattdessen, fordert Benner, solle man das Zwei-Klassen-System in der Gesundheitsversorgung abschaffen. Auch dafür lauter Applaus. Es sei gut, dass die Regierung Reformen angehen wolle. Diese müssten aber der Entlastung und dem sozialen Schutz der Menschen dienen, „damit unsere Gesellschaft zusammenhält“. Wie so viele Gewerkschafter fordert auch Benner höhere Steuern für „Superreiche“.

Auf vielen Transparenten an diesem Tag ist abzulesen, wie sehr internationale Krisen die Demonstranten umtreiben. „No Kings“ heißt es zum Beispiel, eine Reminiszenz an die Demonstrationen gegen Donald Trump. Dazu passt, dass die Kundgebung mit einer Botschaft aus den USA endet. Simone Burger lässt Bruce Springsteen singen, „Streets of Minneapolis“, seinen alten, nun als Protestsong gegen Donald Trump wieder häufiger zu hörenden Hit. Es ist eine Erinnerung daran, was passieren kann, wenn ein Staat in die falschen Hände gerät und diese die Demokratie zerbröseln.