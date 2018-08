17. August 2018, 18:51 Uhr München Täuschend echt

Da muss man schon ganz genau hinschauen, um sich zu vergewissern, dass dieses Paar des amerikanischen Künstlers John de Andrea ("Selbstporträt mit Skulptur") nicht aus Fleisch und Blut ist. Die Eröffnung der Ausstellung "Lust der Täuschung" lockte am Donnerstagabend trotz herrlichen Sommerwetters und Ferienzeit Hunderte Neugierige in die Kunsthalle. Und ob Politiker oder Museumsdirektoren, Sammler oder ganz normales Kunstvolk, alle kamen, um sich täuschen zu lassen - und wurden von der Ausstellung nicht enttäuscht. Mit Beispielen aus Malerei, Skulptur, Video, Architektur, Design, Mode und interaktiver Virtual-Reality-Kunst geht es darin quer durch die Jahrhunderte und durch die Kunstgeschichte. Denn schon immer versuchten sich Künstler an Illusion und Täuschung. Antike Fresken simulieren Dreidimensionalität, Barocke Kirchendecken gewähren Gläubigen Einblicke in das Himmelreich und Trompe-l'œils lassen Gestalten aus Bilderrahmen steigen. Doch all das ist kein Vergleich zur heutigen VR-Technik, die den Brillenträger so in täuschend echte Welten katapultiert, dass es eine wahre Lust ist.