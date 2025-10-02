Zum Hauptinhalt springen

Bluttat in der LerchenauWer war der Mann, der mit Sprengstoff gegen seine Familie loszog?

Lesezeit: 4 Min.

Martin P. auf einem Bild, das ihn vor dem Lieferwagen zeigt, der am Mittwoch im Münchner Norden in Flammen aufging.
Martin P. auf einem Bild, das ihn vor dem Lieferwagen zeigt, der am Mittwoch im Münchner Norden in Flammen aufging. (Foto: privat)

Zwei Tote, zwei Verletzte, Explosionen in einem ruhigen Wohnviertel: Martin P. galt den Behörden als unbeschriebenes Blatt. Warum wollte er seine Eltern und seine Tochter töten – und warum drohte er mit einer Bombe auf dem Oktoberfest? Eine Spurensuche, die bis nach Brasilien führt.

Von Martin Bernstein, Christian Deussing und Viktoria Spinrad

Ein Mann zündet das Haus an, in dem seine Tochter lebt. Zuvor spannt er Drähte für tückische Sprengfallen, die verhindern, dass die junge Frau heraus- oder jemand zu ihr hineinkann. Der Mann lebt in dem Wahn, dass seine Tochter gar nicht seine Tochter ist. Dass seine Familie ihn betrügt. Deshalb sollen alle sterben: Tochter, Mutter, Vater.

Gewalttat in München
:Tatort Glockenblumenstraße

Wegen Familienstreitigkeiten hat ein 57-Jähriger offenbar ein Haus in Brand gesetzt. Die Bilanz: zwei Tote, zwei Verletzte. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagt, die Tat sei ihm „unbegreiflich“. Anwohner dürfen erst am Abend wieder in ihre Häuser.

Von Kathrin Aldenhoff und Joachim Mölter

