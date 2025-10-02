Zwei Tote, zwei Verletzte, Explosionen in einem ruhigen Wohnviertel: Martin P. galt den Behörden als unbeschriebenes Blatt. Warum wollte er seine Eltern und seine Tochter töten – und warum drohte er mit einer Bombe auf dem Oktoberfest? Eine Spurensuche, die bis nach Brasilien führt.

Ein Mann zündet das Haus an, in dem seine Tochter lebt. Zuvor spannt er Drähte für tückische Sprengfallen, die verhindern, dass die junge Frau heraus- oder jemand zu ihr hineinkann. Der Mann lebt in dem Wahn, dass seine Tochter gar nicht seine Tochter ist. Dass seine Familie ihn betrügt. Deshalb sollen alle sterben: Tochter, Mutter, Vater.