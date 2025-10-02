Ein Mann zündet das Haus an, in dem seine Tochter lebt. Zuvor spannt er Drähte für tückische Sprengfallen, die verhindern, dass die junge Frau heraus- oder jemand zu ihr hineinkann. Der Mann lebt in dem Wahn, dass seine Tochter gar nicht seine Tochter ist. Dass seine Familie ihn betrügt. Deshalb sollen alle sterben: Tochter, Mutter, Vater.
Bluttat in der LerchenauWer war der Mann, der mit Sprengstoff gegen seine Familie loszog?
Zwei Tote, zwei Verletzte, Explosionen in einem ruhigen Wohnviertel: Martin P. galt den Behörden als unbeschriebenes Blatt. Warum wollte er seine Eltern und seine Tochter töten – und warum drohte er mit einer Bombe auf dem Oktoberfest? Eine Spurensuche, die bis nach Brasilien führt.
Von Martin Bernstein, Christian Deussing und Viktoria Spinrad
Gewalttat in München:Tatort Glockenblumenstraße
Wegen Familienstreitigkeiten hat ein 57-Jähriger offenbar ein Haus in Brand gesetzt. Die Bilanz: zwei Tote, zwei Verletzte. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagt, die Tat sei ihm „unbegreiflich“. Anwohner dürfen erst am Abend wieder in ihre Häuser.
