Auch für den Pianistenclub München liegt das letzte Livekonzert vor Publikum bereits eine Weile zurück. Um die Musik stattdessen nach Hause zu bringen, bietet der Club täglich ein neues Konzertvideo seiner Künstler auf der Website www.pianistenclub.de an. So kann die Zeit überbrückt werden, bis die Pianistinnen und Pianisten am 26. April um 19.30 Uhr ihr Abschlusskonzert "Luft" aus der Konzertreihe "Die vier Elemente" im Johannissaal in Schloss Nymphenburg präsentieren dürfen. Karten sind unter der Rufnummer 95 45 60 09 erhältlich.