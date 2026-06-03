Taco Bell in Deutschland, das ist nicht ganz neu. Was allerdings neu ist: Mit zwei Filialen in München wird die sogenannte Tex-Mex-Küche der US-amerikanischen Fast-Food-Kette erstmals zugänglich für die breite Öffentlichkeit. Die bisherigen Filialen befinden sich nämlich allesamt auf US-Militärbasen. Sich dort mal eben einen Burrito holen, das geht also nicht. Von Herbst 2026 an – vermutlich im September oder Oktober – will die Lehmann Hotel und Gaststätten Holding GmbH mit Sitz in Ebersberg das ändern, mit einer Filiale in den Riem Arcaden und einer im Neubaugebiet in Freiham .

Die Holding von Christian Lehmann hat hierfür einen Gebietsentwicklungsvertrag für Bayern mit Taco Bell abgeschlossen, zustande kam die Kooperation laut Lehmann über die Firma Franchise Focus. Diese war von Yum Brands, dem Mutterkonzern von Taco Bell, damit beauftragt worden, den Markteintritt der Franchise-Kette in Deutschland in die Wege zu leiten. Auf eine geschaltete Annonce meldet sich Lehmann. „Da ich bereits das Franchise Mmaah! aus Berlin mit vier Standorten betreibe, ist dies eine perfekte Ergänzung“, sagt Lehmann auf die Frage, warum Taco Bell in sein Portfolio passt. Mmaah! bietet koreanisches Fast Food an, in München gibt es drei solcher Filialen.

Während diese sich mit Standorten etwa in der Hohenzollernstraße in zentraler Münchner Lage befinden, plant Lehmann, die Taco-Bell-Filialen um die Stadt herum anzusiedeln: „Wir wollen uns kreisförmig um München herum ausbreiten.“ Bei den zwei Filialen in Riem und Freiham soll es also nicht bleiben, weitere Standorte sind in Planung – und das in ganz Bayern. Auch Filialen in der Münchner Innenstadt seien laut Lehmann interessant, „hier muss aber alles aufgrund der hohen Mieten passen“.

Dass Taco Bell mit seinen etwa 8600 Filialen weltweit – die meisten davon nach wie vor in den USA – auch in Deutschland Erfolg haben wird, davon zeigt sich Lehmann überzeugt: Die Essgewohnheiten der Menschen veränderten sich heutzutage sehr schnell und etwas mit Taco Bell Vergleichbares gebe es hierzulande bisher nicht.

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