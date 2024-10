Kritik von Linus Freymark

Die letzte Zugabe ist soeben unfallfrei über die Bühne gegangen, da wird einem klar: Er hat es tatsächlich geschafft. Keine Ausfallerscheinungen, kein verpasster Einsatz – das, was T-Low, der für seine Drogenexperimente bekannte und mit „Ordentlich“ über Tiktok groß gewordene Cloudrapper aus Itzehoe am Sonntag im Backstage abgeliefert hat, war genau so, wie Rapkonzerte nun mal ablaufen: Moshpits, Handylichter, Kopfnicken.