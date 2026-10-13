Im Wintersemester 2026/27 finden in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung wieder Werkstattgespräche statt, zu denen alle Studierenden in München eingeladen sind.

In Zeiten, da die Demokratie und Pressefreiheit unter Druck stehen, wollen wir Einblicke in die Arbeit der SZ bieten. Bei den Treffen in lockerer Atmosphäre berichten Redakteurinnen und Redakteure der SZ zunächst kurz von ihrer Arbeit, dann ist Zeit für Gespräch, Diskussion und Fragen.

Wie funktioniert seriöser Journalismus? Wie lassen sich Fakten von Fake trennen? Wie unterscheidet sich die Arbeit für die Ausspielkanäle und -formen (Print, Online, Social Media, Audio, Video)? Welche rechtlichen und ethischen Grenzen gibt es für Recherche und Berichterstattung?

Umgekehrt interessiert uns in der SZ: Was erwarten und wünschen Studierende von einer Zeitung? Was missfällt, was gefällt?

Das Programm im Wintersemester 2026/27:

Dienstag, 27. Oktober, 16 bis 18 Uhr

Mein Leben mit Söder. Politischer Journalismus zwischen Distanz und Nähe

Mit Dr. Roman Deininger, stellv. Chefredakteur

Mittwoch, 18. November, 16 bis 18 Uhr

Über einen Verdacht berichten. Wie die investigative Recherche arbeitet

Mit Lea Weinmann, Redakteurin im Investigativ-Ressort

Donnerstag, 10. Dezember 2026, 16 bis 18 Uhr

Fakten oder Fake. Wie Journalismus Wissen schafft.

Mit Dr. Christina Berndt, Leitende Redakteurin im Wissen-Ressort

Mittwoch, 13. Januar 2027, 16 bis 18 Uhr

Podcast, Tiktok, Insta-Reel: Der seriöse Journalismus geht neue Wege

Mit Lisa Bögl und Max Fluder, Redakteure im Team Social Media

Ort: Süddeutsche Zeitung, Hultschiner Straße 8 in München. Das SZ-Hochhaus befindet sich direkt neben der S-Bahnstation und der Tramhaltestelle „Berg am Laim“. Die Werkstattgespräche finden in unserem Konferenzraum im 25. Stock statt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessenten bitten wir, mit Angabe der Uni/Hochschule und des Studienfachs, um eine Anmeldung via E-Mail an social-muenchen@sz.de.