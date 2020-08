Das SZ-Sommerrätsel startet in die dritte Runde. Das Pech anderer Menschen könnte Ihnen Glück bringen, es geht um etwas, das in einer Stadt eigentlich nichts zu suchen hat - und wir schicken Sie zur Selfie-Schnitzeljagd ins Westend.

Von Jakob Wetzel und Stefan Simon

Sommerloch? Nicht mit uns! Die Süddeutsche Zeitung will Ihren "Urlaub dahoam" mit dem SZ-Sommerrätsel bereichern. Insgesamt vier Folgen sind es, jede besteht aus drei Teilen. Testen Sie in den Stadtgeschichten Ihr Wissen, lösen Sie das Foto-Rätsel Vier mal München und gehen Sie auf die neuen Selfie-Schnitzeljagden.

Spielen Sie mit und finden Sie jede Woche drei Lösungsbuchstaben. Mit etwas Glück können Sie einen Urlaub für zwei Personen oder andere Preise gewinnen. Die Spielregeln finden Sie ganz am Ende. Jetzt geht es aber zu den Aufgaben.

1. Stadtgeschichten: Über den Tod hinaus

Das Leben nach dem Tod hat es nicht gut gemeint mit Friedrich von Gärtner. Sein ganzes Berufsleben lang hatte sich der 1791 in Koblenz geborene Architekt mit seinem Rivalen Leo von Klenze herumgeärgert. Zwei Jahrzehnte lang konkurrierte er mit diesem um Gunst und Aufträge König Ludwigs I. Mal hatte der eine die Nase vorne, mal der andere. Genüsslich verrissen die zwei die Pläne des jeweils anderen, gerne mit derben Worten. Doch oft genug erhielt Gärtner den Vorzug, entwarf in München Staatsbibliothek, Ludwigskirche und Universität, Feldherrnhalle und Siegestor.

Detailansicht öffnen Das Grab von Friedrich von Gärtner auf dem Alten Südfriedhof. (Foto: Alessandra Schellnegger)

1847 aber starb Gärtner im Alter von nur 55 Jahren, und posthum hatte er gehöriges Pech. Das begann mit Klenze: Der war zwar beinahe acht Jahre älter, überlebte Gärtner aber um fast 17 Jahre. Und nach Gärtners Tod übernahm er umgehend dessen letzte Baustelle, die Befreiungshalle in Kelheim, und passte die Pläne des Konkurrenten an den eigenen Geschmack an.

Wenige Jahre später kam Gärtner noch einmal zu Ehren: Sein Schüler August von Voit errichtete nach seinen Plänen bis 1853 die Neue Pinakothek, vis-à-vis der Alten Pinakothek von Klenze. Für fast ein Jahrhundert standen sich in der Maxvorstadt also eine Pinakothek von Gärtner und eine von Klenze gegenüber, sozusagen auf Augenhöhe. Doch 1943 und 1944 fielen Bomben auf beide Museen. Klenzes Gebäude wurde instandgesetzt, Gärtners Bau abgerissen.

Im Gedenken hat Gärtner ebenfalls keine Ruhe vor Klenze. Die Stadt erinnert heute mit einer Büste an ihn, sie steht auf dem nach ihm benannten Gärtnerplatz. Früher gab es dort gar eine Bronzestatue des Architekten: König Ludwig I. hatte sie 1867 gießen lassen. Doch nicht einmal den Gärtnerplatz sollte Gärtner für sich haben: Ludwig ließ am selben Ort auch einen bronzenen Klenze aufstellen. Und obwohl beide Statuen im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen wurden und dabei nur der Kopf von Gärtner erhalten blieb, ist es mit der Konkurrenz nicht vorbei, denn Klenzes Kopf wurde eigens nachgegossen. Heute stehen die zwei Köpfe als Büsten auf dem Gärtnerplatz, freilich mit Abstand an gegenüberliegenden Seiten. Sie müssen sich auch nicht ansehen, sondern blicken in entgegengesetzte Richtungen. Doch ebenso wie sein Rivale schaut Gärtner jetzt, ausgerechnet, in die Klenzestraße.

Es ist wohl nur konsequent, dass die beiden Architekten auch ihre Gräber fast nebeneinander gefunden haben. Gärtner ist 1850 auf den von ihm entworfenen Neuen Teil des Alten Südfriedhofs umgebettet worden. Klenze wurde nur drei Gräber von ihm entfernt bestattet. Sie kommen nicht voneinander los. Doch Gärtner ist nicht der einzige, der nach seinem Tod in München in eher ungeliebte Nachbarschaft geraten ist. Wer hatte posthum noch mehr Pech?

G - Soraya Esfandiary-Bakthiary. Die frühere persische Kaiserin liegt auf dem Westfriedhof direkt gegenüber einer Klatsch-Journalistin, die im Jahr 1961 ein frei erfundenes Interview mit ihr veröffentlichte.

H - Erich Kästner. Der Autor, der 1933 mit ansehen musste, wie die Nazis seine Bücher verbrannten, liegt auf dem Bogenhauser Friedhof nur ein Grab entfernt von einem damals hohen NSDAP-Funktionär.

I - Rudi Brunnenmeier. Der einstige Stürmer des TSV 1860 liegt auf dem Ostfriedhof nur zwei Gräber von dem Schiedsrichter entfernt, dessen Fehler die Löwen in einem Spiel gegen Dortmund 1967 wohl die Meisterschaft kosteten.

Die richtige Antwort liefert den Lösungsbuchstaben.

2. Bilder-Rätsel: Vier Mal München

‹ › Bild: Stephan Rumpf

‹ › Bild: Florian Peljak

‹ › Bild: Catherina Hess

‹ › Bild: Robert Haas Wird geladen ...

Gesucht wird in dieser Woche ein Begriff, den sich Menschen wie Gebäude zu eigen machen, so unterschiedlich sie sein mögen, der aber mitten in einer Stadt eigentlich nichts zu suchen hat. Die vier Fotos oben stammen alle aus München, jedes gibt einen Hinweis auf das gesuchte Wort.

Lösung ist der zweite Buchstabe gesuchten Wortes.

3. Selfie-Schnitzeljagd: Die Sache mit den Primzahlen

Die dritte Schnitzeljagd führt Sie ins frühere Messegelände auf der Schwanthalerhöhe. Der Startpunkt befindet sich in der Nähe des Verkehrszentrums des Deutschen Museums; Sie können es sehr gut mit der U-Bahn erreichen, aber auch mit dem Auto oder dem Fahrrad. Für die "Selfie-Schnitzeljagd" benötigen Sie ein Tablet oder ein Smartphone: Hin und wieder werden Sie dazu aufgefordert, Selfies zu machen. Dabei geht es allerdings um Ihren Hintergrund. Achten Sie also darauf, auf dem Foto selber nicht zu viel Platz einzunehmen, denn was Sie zum nächsten Etappenziel bringt, sollte nicht von Ihnen verdeckt werden. Am besten halten Sie das Gerät etwa 1,90 Meter in die Höhe, halbwegs gerade und drücken Sie dann den Auslöser.

Detailansicht öffnen Wenn Sie verschwommen sehen, dann sehen Sie genau richtig - am Startpunkt unserer neuen Schnitzeljagd. (Foto: Jakob Wetzel)

Start: Finden Sie in der Nähe des Verkehrszentrums des Deutschen Museums den Punkt, von dem aus Sie das Motiv oben gut sehen können. Bleiben Sie bitte genau dort und in diese Richtung gedreht stehen.

Schritt 1: Machen Sie ein Selfie wie oben beschrieben. (Wie gesagt: Verdecken Sie selber dabei möglichst wenig auf dem Foto.) Finden Sie auf dem Bild eine Dame, die eine aus heutiger Sicht ungewohnte Sitzposition eingenommen hat, und gehen Sie in deren Blickrichtung bis zu einem Platz.

Schritt 2: Schlagen Sie die Richtung ein, in die der Hund sein Herrchen zieht. Bleiben Sie dabei auf dem Weg und folgen Sie diesem, bis er nicht mehr weiter geht.

Schritt 3: Beachten Sie die Nummern auf den Laternen: Gehen Sie in die Richtung, in der diese Nummern kleiner werden.

Schritt 4: Nach der vorletzten Laterne biegen Sie scharf ab und folgen dem Weg, bis Sie Grünflächen mit Aussicht entdecken. Erklimmen Sie den zweithöchsten Punkt.

Schritt 5: Identifizieren Sie das Haus, an dem Sie von dort oben die meisten Balkone sehen können. Gehen Sie auf dem Weg hinter diesem Gebäude bis zu einer Kreuzung.

Schritt 6: Die Hausnummer eines der Gebäude an dieser Kreuzung ist eine Primzahl. Gehen Sie in entgegengesetzter Richtung weiter. Kehren Sie dabei nicht um.

Schritt 7: An der nächsten Kreuzung finden Sie ein Schild mit nicht nur einer, sondern zwei Primzahlen. Gegen Sie erneut in entgegengesetzter Richtung weiter.

Schritt 8: An der folgenden Kreuzung finden Sie ein Schild mit gleich vier Primzahlen. Gehen Sie bitte zu dem Gebäude, zu dem die höchste dieser Zahlen gehört. Bleiben Sie dabei unbedingt auf öffentlichen Wegen.

Schritt 9: Achten Sie auf das Dach. Ein Detail weist Ihnen die Richtung.

Schritt 10: Wenn Sie auf dem weiteren Weg zum dritten Mal ein Tier sehen, dass ihnen so keinesfalls in freier Wildbahn unterkäme, nehmen Sie vor diesem Reißaus.

Schritt 11: Nach kurzer Zeit stoßen Sie auf ein Straßenschild mit 13 Buchstaben. Stellen Sie sich zwischen den nächstgelegenen Baum und dieses Schild, drehen Sie sich zu dem Schild und machen Sie nun ein Foto mit dem oben beschriebenen Selfie-Trick.

Schritt 12: Finden Sie auf Ihrem Bild einen Durchgang, der sich genau hinter einer Sitzbank befindet. Stellen Sie sich bitte in diesen Durchgang.

Schritt 13: Zählen Sie die zerbeulte Ziffer und die Zahl der Stockwerke dahinter zusammen. Die Summe multiplizieren Sie bitte mit zwei. Finden Sie in Ihrer Umgebung einen Ort, an dem Sie das Ergebnis lesen können, und gehen Sie dorthin. Nutzen Sie dazu den nächstgelegenen Übergang.

Ziel: Stellen Sie sich direkt vor den mittleren Pfosten. Sie sind am Ziel. Sie müssen an diesem Ort nun nur noch eine rote Zahl finden, deren Quersumme exakt 19 ergibt. Drehen Sie sich in Richtung dieser Zahl und machen Sie ein Foto mit dem Selfie-Trick.

Den Lösungsbuchstaben finden Sie in roter Farbe auf Ihrem Foto.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen

Sammeln und sortieren Sie die Buchstaben: Stadtgeschichten, Selfie-Schnitzeljagd und Vier mal München - jedes Rätsel hat einen Buchstaben als Lösung.

Wer am wöchentlichen Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss alle drei kennen - und sie außerdem in alphabetische Reihenfolge bringen. Es gibt in jeder Sommerrätsel-Folge drei Preise zu gewinnen.

Wer am Ende den Hauptpreis gewinnen will, muss alle vier Folgen des Sommerrätsels lösen; wir verlosen daneben auch zwei Sonderpreise. Die insgesamt zwölf Buchstaben, die im Lauf der vier Wochen gesammelt werden, müssen dazu in eine neue Reihenfolge gebracht werden - und genau das ist die letzte Aufgabe: Bilden Sie aus den zwölf Buchstaben das gesuchte Lösungswort. Mit ein bisschen Knobeln kommen Sie sicher darauf. Ein Tipp: Regelmäßige und aufmerksame SZ-Leser sind möglicherweise leicht im Vorteil.

Einsendeschluss: Die Sommerrätsel erscheinen in vier Folgen, vom 31. Juli 2020 an immer freitags in der Süddeutschen Zeitung; in der digitalen Ausgabe werden sie bereits am Vorabend um 19 Uhr veröffentlicht. Um die Aufgaben zu lösen und am Gewinnspiel teilzunehmen, haben Sie jedes Mal Zeit bis zum Mittwoch der Folgewoche - und zwar genau bis 24 Uhr.

Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie die Lösungsbuchstaben (drei für die Wochen-, zwölf für die Hauptpreise) im Internet auf sz-erleben.de/sommerraetsel eingeben; sie finden dort auch ausführliche Teilnahmebedingungen sowie Hinweise zum Datenschutz.

Wir verwenden persönliche Daten ausschließlich, um die Gewinner ermitteln und benachrichtigen zu können. Eine Weitergabe der Daten oder ihre Nutzung zu anderen Zwecken ist ausgeschlossen. Die Teilnahme per Post oder auf anderen Wegen ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise und damit verbundener Beschränkungen leider nicht möglich.

Aufgelöst werden die Rätsel am Freitag, 28. August. Dann wird auch die Gesamtlösung veröffentlicht, die sich durch die zwölf einzelnen Rätsel ergibt.

Die Gewinnerinnen und Gewinner sowohl der Wochen- als auch der Hauptpreise werden per Los bestimmt; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung der Preise ist nicht möglich. Wer gewinnt, wird direkt benachrichtigt; eine Veröffentlichung der Namen erfolgt nicht.