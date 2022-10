In der Münchner Stadtsilhouette sind Hochhäuser bislang eher rar. Braucht es mehr von diesen architektonischen Highlights? Oder verschandeln sie Perspektiven? Letzteres wird leidenschaftlich ins Feld geführt gegen die beiden 155 Meter hohen Türme, die auf dem Areal an der ehemaligen Paketposthalle geplant sind. Sind auch in Hochhäusern, die von Stararchitekten entworfen und von privaten Investoren errichtet werden, Sozialwohnungen denkbar - oder zielen die Projekte ausschließlich aufs Luxussegment? Darüber diskutieren in der Reihe "SZ im Dialog" am Montag, 24. Oktober, im Verlagshochhaus in Berg am Laim Ulrike Heidenreich und René Hofmann, die Leiter des Ressorts München, Region und Bayern der SZ, mit Stadtbaurätin Elisabeth Merk, dem Immobilienunternehmer Ralf Büschl, dem CSU-Landtagsabgeordneten Robert Brannekämper sowie der Professorin für Städtebau und Gebäudelehre Karin Schmid.

Braucht München Hochhäuser?, 24.10., 19 Uhr, SZ-Verlagshaus, Hultschinerstraße 8, Eintritt ist frei, Anmeldung unter Braucht München Hochhäuser? - SZ Erleben (sueddeutsche.de)