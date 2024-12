Sie konsumierten beide zu viel Cannabis, öffneten Briefe nicht, lebten in den Tag hinein, so erzählt sie es. Sie sitzt neben ihrem Mann auf dem Sofa in der Sozialwohnung, in die beide vor Kurzem gezogen sind, fünfter Stock ohne Aufzug, nicht weit vom Mittleren Ring, und trotzdem sind sie froh darüber. Ihr eineinhalb Jahre alter Sohn läuft durchs Wohnzimmer, lacht und setzt sich mal bei Mama, mal bei Papa auf den Schoß. Die beiden haben vor zwei Monaten geheiratet. „Wir sind so froh, dass wir es aus der Sucht heraus geschafft haben“, sagt Diana Weber. Ihr Mann Thomas nickt.

Sie wollen es gut machen, wollen ihrem Sohn eine glückliche Kindheit ermöglichen, unbeschwert von finanziellen Sorgen. „Ich hatte keine schöne Kindheit“, sagt Diana Weber. Mit sechs Geschwistern ist sie in Neuperlach aufgewachsen, hat eine Ausbildung zur Konditorin gemacht, in den vergangenen Jahren hat sie als Köchin gearbeitet. Ein Teilzeit-Gehalt wurde ihr aufs Konto überwiesen, den Rest gab es bar auf die Hand. Als Corona kam, verdiente sie auf einmal viel weniger. Das Elterngeld ist nun niedrig, und auch für die Rente war das nicht gut, sagt sie. Sie wird das alles anders machen, wenn beide Eltern für ihren Sohn einen Kitaplatz gefunden haben und die Mutter wieder arbeiten geht. „Dann haben wir mehr Geld, dann wird es besser.“

Momentan könnten sie keine großen Sprünge machen, sagt ihr Mann. Der 30-Jährige arbeitet als Maler. Beide haben wegen ihrer hohen Schulden Privatinsolvenz angemeldet. Drei Jahre müssen sie durchhalten mit wenig Geld, Sparen ist kaum möglich. „Wir kommen über die Runden“, sagt er. „Aber es wäre echt blöd, wenn die Waschmaschine kaputt ginge.“

Es gibt Dinge, für die haben sie kein Geld. Diana Weber bräuchte ein neues Fahrrad, das alte rostet und sie braucht es ständig, fährt mit ihrem Sohn im Fahrradanhänger in die Spielgruppe oder zum Einkaufen. Und sie wünschen sich ein neues Bett mit einer neuen Matratze, die andere ist alt und durchgelegen, stammt noch aus WG-Zeiten. Ein Kleiderschrank wäre toll, sagt sie, damit die Kleidungsstücke nicht mehr überall herumliegen, und ihr Sohn bräuchte Winterschuhe und eine warme Jacke.

„Ich habe als Kind gespürt, dass meine Eltern wenig Geld haben“, sagt Diana Weber. Wenn die anderen aus ihrer Klasse nach Italien gefahren sind, dann waren sie auf einem bayerischen Campingplatz, oder ihre Geschwister und sie sind auf eine Ferienfreizeit der Stadt gefahren. Ein Musikinstrument lernen, im Sportverein Fußball spielen – dafür war kein Geld da. „Ich möchte nicht, dass es unserem Sohn auch so geht.“

Ihr Mann und sie haben beide als Erwachsene die Diagnose ADHS bekommen. Und das helfe, sagt Thomas Weber. „Vorher habe ich mich immer gefragt, warum ich mein Leben nicht so hinbekomme wie die anderen.“ Jetzt weiß er warum, er verurteilt sich selbst nicht mehr dafür. Sie beide wollen den Neustart schaffen. Für ihren Sohn. Und brauchen dabei noch ein bisschen Unterstützung.

So können Sie der Familie Weber und anderen Bedürftigen in München helfen:

Per Paypal oder per Lastschriftverfahren unter sz-gutewerke.de/spenden. Mit einer Überweisung an SZ Gute Werke e. V., HypoVereinsbank, IBAN DE 04 7002 0270 0000 0822 28, BIC HYVEDEMMXXX

Spenden können Sie auch im SZ-Servicepunkt im Kaufhaus Ludwig Beck, Marienplatz 11, Eingang Dienerstraße, 1. Obergeschoss. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr.

Spenden an SZ Gute Werke sind steuerlich absetzbar. Jede Spende wird in vollem Umfang dem guten Zweck zugeführt. Alle Verwaltungskosten trägt der Süddeutsche Verlag. Sachspenden können aus organisatorischen Gründen nicht entgegengenommen werden.