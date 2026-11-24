Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung haben erneut ihr Herz für Not leidende Menschen in München und im Umland bewiesen. Sie spendeten in den vergangenen zwölf Monaten 8,76 Millionen Euro an das SZ-Hilfswerk. Warum das Geld wichtiger denn je ist.

SZ Gute Werke fördert außerdem erstmals ein Großprojekt: ein Kinderschutzhaus mit zwölf Plätzen, das mit 5,85 Millionen Euro unterstützt wird und spätestens Sommer 2028 öffnen soll.

SZ-Leserinnen und -Leser haben dem Hilfswerk SZ Gute Werke in diesem Jahr 8,76 Millionen Euro gespendet. Das Geld ist wichtiger denn je, denn die Stadt München hat vorige Woche eine 41-Millionen-Euro-Streichliste für soziale Projekte veröffentlicht, die 800 Einrichtungen betrifft.

Vergangene Woche hat die Stadt München ihre 41 Millionen Euro schwere Streichliste für soziale Projekte und Einrichtungen bekannt gegeben. Betroffen sind Jugendzentren, Angebote für benachteiligte Kinder, Nachbarschaftstreffs und vieles mehr bis hin zur Weihnachtsfeier für obdachlose Menschen des Katholischen Männerfürsorgevereins. Hunderte soziale Projekte und Einrichtungen müssen mit weniger Zuschüssen der Stadt auskommen oder ganz aufgegeben werden. Damit das soziale Netz nicht reißt, ist die Suche nach neuen Finanzierungsquellen längst im Gange. Das stellt auch Sandra Geisler, geschäftsführende Vorständin von SZ Gute Werke, fest.

„Die Bedarfe steigen, und mit ihnen die Zahl unserer Anträge“, sagt Geisler, die gespannt auf den Zukunftssicherungsprozess der Stadt München ab 2027 blickt. Die Einsparungen im sozialen Bereich führten zunehmend zu einer Verlagerung auf andere Finanzierungsquellen, etwa Förderstiftungen und Fördervereine. „Demzufolge rechnen wir auch in Zukunft mit steigenden Bedarfen“, stellt Geisler fest und verknüpft damit die Forderung nach mehr Engagement aus der Zivilgesellschaft, etwa in Form von Spenden, und eine engere Vernetzung gemeinnütziger Einrichtungen, damit Ressourcen gemeinsam besser genutzt werden können.

Gleichwohl ist für sie die hohe Spendenbereitschaft an das Hilfswerk der Süddeutschen Zeitung, SZ Gute Werke, ein großer Vertrauensbeweis: Im vergangenen Geschäftsjahr sind 8,76 Millionen Euro eingegangen, „wir sind sehr dankbar dafür“. Gleichzeitig beschäftigt Geisler und ihre Mitarbeiterinnen die Frage, ob das Spendenaufkommen mit dem wachsenden Bedarf Schritt halten kann. „Hinter jedem Antrag steht ein Mensch in einer schwierigen Lage, zum Beispiel eine Familie, die am Monatsende nicht weiß, wie sie das Essen bezahlen soll, oder eine Rentnerin, die sich Medikamente nicht mehr leisten kann.“

Wie wohltuend da auch vermeintlich kleinere Zuwendungen wie die jährlichen Lebensmittelpakete an bedürftige Menschen sind, zeigen berührende Dankesschreiben, die SZ Gute Werke immer wieder erreichen. „Besonders gefreut haben sich die Seniorinnen und Senioren diesmal über den Honig, das Olivenöl und die leckeren Knabbereien“, schreibt etwa Renata Petrauskaie von der Seniorenwohnlage im Plivierpark. „Ein großes Dankeschön an alle, die diese wertvolle Unterstützung möglich machen.“

„Gestern bekam ich das Paket mit den köstlichsten Lebensmitteln und bin so glücklich damit“, schreibt eine andere Empfängerin. „Herzlichen Dank, dass Sie mir damit eine große Freude bereiten. Allerdings muss ich erst die Überwältigung verarbeiten.“

3500 Pakete sind in diesem Jahr wieder in Kooperation mit dem Münchner Biomarkt Vollcorner gepackt und verteilt worden. Jedes Paket enthält eine Vielzahl verschiedener Artikel, von Tütensuppen und Konserven bis zu Olivenöl und Schokolade, mit einem Warenwert von mehr als 130 Euro. „Die Auswahl treffen wir im Team persönlich“, berichtet Geisler. Die Pakete erreichten vor allem ältere Menschen, Alleinerziehende und kranke Menschen, für die das Geld am Monatsende oft nur noch für das Nötigste reiche, hochwertige Bio-Lebensmittel seien im Alltag gar nicht erschwinglich. Da die Nachfrage hoch bleibe, kommen in der neuen Spendenaktion 1500 Lebensmitteltaschen von Vollcorner hinzu, kündigt die Gute-Werke-Geschäftsführerin an.

SZ Gute Werke : 3000 Pakete voller Glück Unterwegs mit Ivar, der im Auftrag von SZ Gute Werke Pakete mit hochwertigen Lebensmitteln verteilt - an Menschen in München, bei denen das Geld zum Monatsende hin oft nur noch für Nudeln oder Reis reicht. Von Karin Kampwerth ...

Unterstützt werden aber auch soziale, gemeinnützige Einrichtungen und Projekte, die ausschließlich Hilfsbedürftigen zugutekommen. „Wir orientieren uns dabei am konkreten Bedarf der Menschen in Not – unabhängig von deren Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität“, heißt es auf der Website des Hilfswerks. Der Schwerpunkt der Spendenvergaben liegt bei Hilfsbedürftigen aus München und den angrenzenden Landkreisen. Jeder gespendete Cent kommt vollumfänglich den Bedürftigen oder den sozialen Projekten zugute. Alle Verwaltungskosten trägt die SZ.

Erstmals fördert das Spendenhilfswerk in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund München ein Großprojekt. Mit dem neuen „SZ Gute Werke Kinderschutzhaus“ entsteht eine heilpädagogische Langzeiteinrichtung mit zwölf Plätzen für Kinder, die in Obhut genommen wurden, weil sie aufgrund von Gewalt oder gesundheitsgefährdenden Lebensumständen nicht länger bei ihren Eltern bleiben können. Die ersten Kinder sollen spätestens im Sommer 2028 einziehen.

„Für dieses Herzensprojekt haben wir lange gespart und unterstützen den Bau mit 5,85 Millionen Euro“, sagt Geisler und fügt hinzu: „Ich bin dankbar, dass unsere Leserinnen und Leser dieses Vorhaben möglich machen. Kinder brauchen Zeit, einen sicheren Ort und Menschen, die sich langfristig liebevoll um sie kümmern – insbesondere dann, wenn sie bereits traumatische Erfahrungen durchmachen mussten. Genau solch einen sicheren Ort wollen wir ihnen mit diesem Haus ermöglichen.“