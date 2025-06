Wie es um den öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland bestellt ist, weiß wohl niemand besser als Ingo Wortmann. Auch deshalb hat der Vorsitzende der Münchner Verkehrsgesellschaft an diesem Mittwochabend die S-Bahn gemieden und ist mit der 19er-Tram aus der Innenstadt in den Münchner Osten gekommen, gilt die Straßenbahn neben der U-Bahn doch als zuverlässigstes Münchner Verkehrsmittel. Und weil er etwas „umsteigefaul“ sei, wie Wortmann betont. Gleich zu Beginn des „SZ-Gipfel-Salons“ unter dem Motto „Mobilitätswende ausgebremst“ bei der Süddeutschen Zeitung macht der MVG-Chef aber deutlich, dass von einer Mobilitätswende eigentlich keine Rede sein könne; vielmehr sei der Verkehrssektor dabei einen anhaltenden Abwärtstrend zu stoppen.

Zu Beginn der Veranstaltung unter der Moderation von Lisa Nienhaus, Leiterin der SZ-Wirtschaftsredaktion, ist es aber an Alexander Möller, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), einen sehr konkreten Weg aufzuzeigen, wie in Deutschland eine echte Mobilitätswende gelingen kann. Und zwar bis 2040. Hierfür hat der VDV ein Gutachten erstellen lassen, über dessen Ergebnisse die SZ am Tag der Veranstaltung exklusiv berichtet hat.

Überschrieben ist das Gutachten mit dem Titel „Das Deutschlandangebot“ – und würde es so umgesetzt, könnte es dem Land, der Politik und den Menschen viel abverlangen. Möller spricht von einem „Transformationsfahrplan“, der angesichts großer Krisen wie der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine komplexer sei als noch vor wenigen Jahren. Es gehe bei der Transformation aber nicht um „Hochglanz, sondern um Substanz“, so Möller.

Das Ziel müsse sein, dass es bis ins Jahr 2040 einen funktionierenden Nahverkehr gibt, und zwar für alle, die morgens aufstehen, ihre Kinder für die Schule fertig machen und zur Arbeit müssen – egal ob in Cottbus, der Altmark oder Duisburg. Und dabei gibt Möller eine klare Devise aus: „Mit weniger Geld ist ein besserer ÖPNV nicht zu machen.“

VDV-Geschäftsführer Alexander Möller stellt beim SZ-Gipfel zur Mobilität ein Gutachten vor, wie der ÖPNV in Deutschland weiterenwickelt werden könnte. (Foto: Daniel Schepers/SZ Gipfel)

Fast 39 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr in Deutschland für den ÖPNV aufgewendet worden; davon kamen allerdings gerade einmal rund zwölf Milliarden Euro aus Fahrkartenverkäufen. Den Rest – also gut zwei Drittel – mussten Bund und Länder finanzieren. Und nach den Berechnungen des VDV würde der Finanzierungsbedarf in den kommenden Jahren enorm steigen, wenn bis 2040 ein flächendeckendes ÖPNV-Netz in Deutschland entstehen soll. Und zwar um jährlich etwa 3,36 Milliarden Euro auf dann etwa 80 Milliarden Euro aus öffentlichen Finanzmitteln. Allerdings mit erheblichen Auswirkungen: Einem echten „Deutschlandtakt“ samt Anschlusssicherung im Schienenpersonenverkehr, einer Angebotsverdichtung bei Tram- und U-Bahnen um 40-Prozent, erheblicher Fahrbeschleunigung – und einem deutlich gestiegenen Fahrgastaufkommen.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde aber auch deutlich, dass es bereits enormer Anstrengungen bedarf, um Versäumnisse der Vergangenheit zu beseitigen und den Status quo zu erhalten. „Die Weichen, die wir bei der Münchner U-Bahn haben, sind teilweise 50 Jahre alt“, sagt Wortmann. „Das ist ein enormer Sanierungsstau.“ Dass dies kein exklusives Problem des ÖPNV in Deutschland sei, erläuterte Jan Schilling, Vorstand Marketing der DB Regio: „Das passiert so überall in diesem Land. Wir haben zulasten der Infrastruktur gelebt.“ Und diese verzeihe sehr lange sehr viel. „Aber irgendwann gibt es einen Tipping-Point.“ Also den Moment, an dem das System kollabiert.

Dass Deutschland diesen Punkt bei der ÖPNV-Infrastruktur noch abwenden könne, glaubt indes der Vorsitzende der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, Thomas Prechtl. Und er sieht das milliardenschwere Investitionsprogramm der neuen Bundesregierung auch als einen wichtigen Baustein, um die Infrastruktur wieder zu ertüchtigen. Allerdings, so Prechtl, müssten insbesondere Planungen von Bauvorhaben extrem beschleunigt werden.

In München, so der BEG-Vorsitzende, sei einmal geplant gewesen, Bahnsteige um 70 Zentimeter zu verlängern; die benötigten Grundstücke hätten sogar der Bahn gehört. Warum daraus nichts wurde? Weil dieses Vorhaben insgesamt elf Jahre gedauert hätte – bei einer achtjährigen Genehmigungs- und Planungszeit, um Planungssicherheit herstellen zu können.

Auch Josef Rott, Ministerialdirigent im bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, glaubt, dass beim ÖPNV im Freistaat eine „Aufholjagd“ begonnen habe. Allerdings müssten dabei alle unterschiedlichen Mobilitätsformen berücksichtigt und auch ausprobiert werden. Es sei immer wieder von der Verkehrswende die Rede, so Rott, aber das Land befinde sich vielmehr in einer Phase des Ausprobierens.

„Es gibt viel Versuch und Irrtum“, sagt der Ministerialdirigent und gibt zugleich ein Bekenntnis ab, dass die Politik gefordert ist. „Es braucht die öffentliche Hand, auch wenn nicht unbedingt ein ‚Return of Invest‘ zu erwarten ist.“ Geld wird beim ÖPNV also auch in den kommenden Jahren die entscheidende Rolle spielen – aber auch der Faktor Mensch, wie MVG-Chef Wortmann betont: „Wir benötigen moderne Arbeitsumfelder, moderne Dienstpläne, wir müssen flexibler und viel besser auf das Familienleben abgestimmt sein.“