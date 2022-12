Viel helles Holz, skandinavisches Mobiliar, gedimmtes Licht, italienisch-griechische Küche - ja, all diese Zutaten passen prima in das Restaurant "Biazza" in Giesing.

Im "Biazza" in Giesing ist die Freude der Gastgeber an ihrer Arbeit zu spüren. Die Wirte Flo und Saki legen Wert auf regionale, saisonale Küche - und auf gute Stimmung in ihrem griechisch-italienischen Lokal.

Von Rosa Marín

Wollen die Münchner sich anstecken lassen von der Freude, Menschen zu Gast zu haben, sie so gut zu bekochen wie irgend möglich und eine Umgebung zu kreieren, in der man sich selbst auch wohl fühlt - kurzum Gastronomie im Wortsinne zu bieten - sollten sie hierhin gehen: ins Restaurant "Biazza" in Giesing. Rosa Marín und ihre kulinarischen Mitstreiter von der SZ-Kostprobe wissen wahrlich ein Lied davon zu singen, wie es ist, in Restaurants zu dinieren und diese als Kritiker zu besprechen in Zeiten, in denen die Gastronominnen und Gastronomen wirklich viel Energie und Lebensmut darauf verwenden müssen, den Kopf oben zu behalten.

Es ist kein Zuckerschlecken gerade, um im Kulinarik-Sprech zu bleiben, Topleistung in der Küche, fröhlichste Zuvorkommenheit im Service und halbwegs vertretbare Preise auf der Speisekarte zu bieten, wenn da im Hintergrund ständig die bösen Begleiter arbeiten: Lockdown gerade so mit Mühe und Not überstanden, nun dieser Mangel an Personal und akut die Energiekrise mit allem, was dazu gehört - höhere Preise beim Einkauf, bei Gas und Strom im Lokal, hach, es nimmt kein Ende.

Beim "Biazza", einem Lokal, das sich vor einiger Zeit getraut hat, in diesen schwierigen Zeiten, als "eat & greek Restaurant" zu eröffnen, scheint die Krise draußen geblieben zu sein, irgendwo in der Rotwandstraße. Klar, im großen Raum links neben der Eingangstür mit anheimelnden Rohgipswänden in Schlammtönen ist es ziemlich kühl und man merkt, dass auch die jungen Gastronomen, die ihre Wurzeln im mediterranen Griechenland und Italien haben, öfter mal auf die Heizkörper schauen und gegebenenfalls hinunterdrehen. Aber herzerwärmend wird es, wenn man aus der Küchentür immer wieder Gelächter hört. Und wenn der Kellner jedes Mal mit einem zugewandten Lächeln nach weiteren Wünschen fragt und diese subito erfüllt. Hingabe und positive Kraft sind hier allerorten zu spüren.

Flo und Saki kochen griechisch-italienisch und regional-saisonal

Wen es fröstelt, kann ja übrigens jederzeit in den weiteren Gastraum ziehen, der sich entlang der großen Theke eröffnet. Auch dort fällt bei der Einrichtung auf, dass sich die Gastronomen, die sich als Flo und Saki in der Menükarte vorstellen, keine Ideen, keine Kosten gescheut haben. Auch wieder ein Zeichen für großen gastronomischen Mut, genau, in diesen Zeiten. Irgendwie ist ihnen das Kunststück gelungen, eine Tavernen-Ristorante-Stimmung hinzubekommen mit coolem skandinavisch anmutendem Design: Holzböden, helle Holztische mit allerlei Pflanzentöpfen, weitgeschwungenen Stühlen und mit jenen Retro-Blumenregalen über der Bar, an denen man sich gottseidank immer noch nicht abgeschaut hat.

"Italienisch-griechische Beziehung und leckeres Essen mit regionalen und saisonalen Produkten. Langeweile kommt bei uns nicht auf", versprechen auf der Karte jene beiden jungen Männer, die das Risiko gewagt haben und denen man wünscht, dass es aufgeht. Denn sehr viel stimmt hier schon für ein Lokal, das sich in Giesing längst etabliert hat und das seine Strahlkraft über ganz München noch entwickeln muss. Es gibt hier im Umfeld der Werinherstraße natürlich schon große gastronomische Adressen, den sehr besonderen "Dantler" etwa oder das "La Locanda" um die Ecke, in dem der wunderbare Rocco aufkocht. Aber so richtig als Gastro-Ausgehmeile kennt man diesen Part von Giesing eher nicht.

Bevor wir uns aber dem Nightlife, den Drinks an der Bar widmen, legen wir eine wirklich feine Grundlage am großen runden Tisch, an dem es sich kommod zu sechst oder auch zu acht speisen lässt. Und an dem sich alsbald eine neugierige Vorfreude Platz macht, unter anderem angesichts der Speisekarte, und jegliche Zurückhaltung, womöglich auch die britisch vornehme, bei den kulinarischen Begleiterinnen und Begleitern von Rosa Marín fällt. Ganz eindeutig ruft Begeisterung hervor: die Vorspeise Saibling-Matjes von der Fischzucht Aumühle im Isartal, auf feinen Rote-Beete-Scheiben drapiert (10,20 Euro). Fein im Rund aufgeschichtet, mit marinierten Apfelwürfeln, merkt man hier die Ambition der Küche. Die Karte wechselt zwar wöchentlich, doch der Matjes erscheint regelmäßig, dürfte bald zum Klassiker werden. Zurecht.

Detailansicht öffnen Wie wäre es mit Ravioli mit geräucherter Forelle, obendrauf ein Klecks Sauerrahm? (Foto: Robert Haas)

Die Speisen kommen alle gleichzeitig, was grundsätzlich immer sehr erfreulich ist. Denn angesichts der Nöte der Gastronomie, siehe oben, wäre man ja durchaus bereit, ein paar Augen zuzudrücken. Doch auch hier: Zwei strahlende Menschen vom Service, die alles scheinbar mühelos auf den Punkt hinbekommen, die Motivation in der kleinen, neuen Küche scheint wirklich groß. Die Pastinakensuppe (5,80) in einer schönen blauen Keramikschüssel mit Haselnuss, Lauch und Senfsaat und Zitrone garniert, war tadellos und von sämiger Konsistenz.

Die Burrata (9,20), jene Sonderform des Mozzarella filata, die sich momentan auf fast allen Münchner Restauranttellern findet, bekam ihren großen Auftritt im "Biazza" mit einem Fondamente aus Chicoree und Orange samt Traubenmost. Einwandfrei. Der Piatto di Salumi, den sich ein sehr groß gewachsener, meist sehr hungriger Mittester am Tisch gönnte, war für ihn natürlich "etwas wenig", für den Preis von 7,20 Euro ging die Bio-Coppa di Parma, Fenchelsalami und Montasio vom Pedrazzolo aber als durchaus passabel durch.

Ein Muss ist Giouvetsi mit geschmortem Ochs

Die Vorspeisen waren ein fulminanter Auftakt, die Hauptgänge gut, aber nicht ganz so überraschend. Ein Muss ist natürlich Giouvetsi, (15,20 Euro), ein Klassiker, der im rechteckigen Schmortopf auf den Tisch kommt: griechische Reisnudeln, in diesem Fall al dente, wo man wiederum die Verpaarung der verschiedenen Küchenstile dieses Restaurants schmeckt, mit geschmortem Ochs, roter Beete, Lauch, überbacken mit Manouri, dem griechischen Frischkäse, und Graviera, dem Hartkäse. Eine solide, große Portion. Bei den Ravioli Scamorza (14,40) fanden wir wieder den italienischen Touch, hier vereinten sich Ricotta, Ruccola, Apfel und Portweinbutter auf ansprechende Weise. Schön drapiert ward, aber auf mittlere Begeisterung stieß: Kebab in Form von Rinder- und Lammhack (17,60) mit Tzatziki, Kartoffeln, und Weißkraut inklusive Granatapfel.

Detailansicht öffnen Die Getränkekarte reicht von Helles (3,80 Euro für 0,5 Liter) bis Negroni (11,40 Euro). (Foto: Robert Haas)

Die Nachspeisen hielten wiederum was die Vorspeisen versprachen: Panna Cotta Papavero (4,80) - da verschmolzen Sahne, Mohn, Vanille und Zimtapfel wie in einem Traum. Oder Baklava (5,80) getränkt in Orangesirup, ganz wunderbar. Ah, und jetzt zum Nightlife, wie versprochen: Die Getränkekarte ist fein ausgesucht und der Negroni (11,40) an der Bar hat es es wirklich in sich. Nicht nur deswegen wird es einem im "Biazza" warm ums Herz.

Restaurant Biazza, Rotwandstraße 1, Telefon: 089/69979910, www.biazza-giesing.de, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 17 Uhr bis 1 Uhr, Montag Ruhetag

Die SZ-Kostprobe

Die Restaurant-Kritik "Kostprobe" der Süddeutschen Zeitung hat eine lange Tradition: Seit 1975 erscheint sie wöchentlich im Lokalteil, seit einigen Jahren auch Online. Etwa ein Dutzend kulinarisch bewanderter Redakteurinnen und Redakteure aus sämtlichen Ressorts - von München, Wissen bis zur Politik - schreiben im Wechsel über die Gastronomie in der Stadt. Die Auswahl ist unendlich, die bayerische Wirtschaft kommt genauso dran wie das griechische Fischlokal, die amerikanische Fast-Food-Kette, der besondere Bratwurststand oder das mit Sternen dekorierte Gourmetlokal. Das Besondere an der SZ-Kostprobe: Die Autorinnen und Autoren schreiben unter Pseudonym, oft ist dies kulinarisch angehaucht. Sie gehen unerkannt etwa zwei- bis dreimal in das zu testende Lokal, je nachdem wie lange das von der Redaktion vorgegebene Budget reicht. Eiserne Grundregeln: hundert Tage Schonfrist, bis sich die Küche eines neuen Lokals eingearbeitet hat. Und: nie bei der Arbeit als Restaurantkritiker erwischen lassen - um unbefangen Speis und Trank, Service und Atmosphäre beschreiben zu können.