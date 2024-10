Es sind in mehrerer Hinsicht Schlüsselpositionen, die von den Gästen in der Hühnerbraterei Poschner am Donnerstag eingenommen werden. Die Süddeutsche Zeitung hat ihre Zustellerinnen und Zusteller auch dieses Jahr wieder zum Dank auf die Wiesn eingeladen, zudem Kolleginnen und Kollegen vom Transport und aus der Verwaltung. Etwa 400 waren es am Donnerstagvormittag, die sich nach einer Begrüßung von Jürgen Baldewein, dem Logistik-Chef der SZ, den schon im Namen des Zeltes enthaltenen Hühnern widmeten.

Jürgen Baldewein (links), Logistik-Chef der SZ, mit Austrägerin Angelika Oberst und seinem Geschäftsführer-Kollegen Elias Ghulam. (Foto: Robert Haas)

Es sind Schlüsselpositionen in einem übertragenen Sinn für die Zeitung auf dem Weg zu ihren Lesern. Die haben sie alle, etwa Erna Dürnecker, die seit 30 Jahren die gedruckte Zeitung in Haar austrägt, oder Herbert Wiesmeier, der seit 25 Jahren dabei ist. Ohne sie würde die SZ in ihrer gedruckten und ausgetragenen Version nicht funktionieren. Zum anderen sind an diesem Tag aber auch buchstäbliche viele Gäste gekommen, die täglich Dutzende Schlüssel benötigen, um die frische Zeitung am frühen Morgen in den Briefkästen abzulegen. Baldewein bedankte sich bei allen für ihr Engagement und ihre Leistung.