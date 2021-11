Von Sven Loerzer, München

Es ist ein Ergebnis, das Mut macht, ganz besonders in diesem zweiten Jahr, das gezeichnet war von der Corona-Pandemie: Mehr als 7,5 Millionen Euro haben die SZ-Leser für die 72. Hilfsaktion des "Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung" gespendet. In der langen Geschichte des Hilfswerks ist das die mit Abstand höchste Summe, die jemals aus Spenden eingenommen wurde. Zusammen mit einem Betrag von mehr als 200 000 Euro, die aus Erbschaften stammen, summieren sich die Gesamteinnahmen auf mehr als 7,7 Millionen Euro.

Wie stark verbunden sich SZ-Leser ihrem Hilfswerk fühlen, zeigt sich ebenso an den Erbschaften, auch wenn deren Höhe jedes Jahr sehr unterschiedlich Anteil am Gesamtergebnis hat. Bei der 71. Aktion, also im Jahr zuvor, kamen aus Erbschaften mehr als zwei Millionen der insgesamt 8,2 Millionen Euro zusammen. Das ist insgesamt zwar mehr als in diesem Jahr. Aber das verdeckt einen längerfristig höchst erfreulichen Trend: Das reine Spendenergebnis ist in diesem Jahr stark gewachsen, von rund 6,2 auf 7,5 Millionen Euro. Angesichts der Zukunftsängste bei vielen Menschen, die infolge der Pandemie ihre Existenzgrundlage verloren haben, freut sich Adventskalender-Geschäftsführerin Anita Niedermeier über diesen deutlichen Zuwachs an Vertrauen ganz besonders und dankt den Lesern für ihr außerordentliches Engagement. Alle Spenden der Leser gehen ohne jeglichen Abzug an Menschen in Notlagen, denn alle Kosten trägt der Süddeutsche Verlag.

Corona prägte nicht nur die vergangene Aktion. In den Spendenaufrufen, mit denen der Münchner Teil und die Regionalausgaben der SZ zum ersten Advent starten werden, stehen erneut Menschen im Mittelpunkt, denen Corona das Leben besonders schwer gemacht hat, die unter den mit der Pandemiebekämpfung verbundenen Einschränkungen ganz besonders leiden. Es sind die Kinder gerade aus Familien mit geringem Einkommen, deren Nachholbedarf besonders groß ist. Es sind aber auch die Senioren und die Menschen mit Behinderung, denen die Isolation und die zeitweise stark eingeschränkten Unterstützungsangebote zu schaffen gemacht haben. Geflüchtete und Migranten hatten es schwerer, sich zu integrieren und nicht zuletzt ist diese schwierige Zeit für Eltern eine fortdauernde Belastungsprobe, zumal wenn sie von Kurzarbeit und Jobverlust betroffen sind.

In enger Zusammenarbeit mit öffentlichen sozialen Einrichtungen und sozialen Diensten der Verbände hat der SZ-Adventskalender überall dort Menschen helfen können, wenn gesetzliche Leistungen nicht ausgereicht haben, um Notlagen zu überwinden. "Die SZ-Leser lassen die Menschen in schwierigen Lebenslagen nicht allein", sagt Anita Niedermeier. Wie wichtig diese Hilfe ist, zeigt der Brief eines Mannes, der depressiv erkrankt ist. "Etwas verspätet, aber auf Grund meiner Depression habe ich es erst jetzt geschafft, mich für dieses Geschenk zu bedanken. Es hat mich sehr berührt, dass es jemanden gibt, der an mich als Mensch denkt."

Menschen, die nur über ein kleines Einkommen verfügen, auf Hartz-IV-Leistungen oder Grundsicherung im Alter angewiesen sind, schaffen es oft nicht, Geld anzusparen, um davon eine Brille zu finanzieren. Eine Frau, die dank einer Spende die dringend benötigte Brille bekam, schrieb: "Ich möchte mich von Herzen für die großzügige Spende bedanken. Sie haben mir damit sehr geholfen."

Ganz herzlich bedankte sich eine alleinerziehende Mutter zusammen mit ihrer Tochter für einen neuen Kühlschrank und einen Hängeschrank: "Wir sind unbeschreiblich berührt und sehr dankbar. Unsere Herzen danken Ihnen immer wieder. Es macht wirklich einen Unterschied in unserem Leben. Sie wissen nicht, wie sehr wir uns freuen, dass Sie die kaputten Gegenstände in unserer Küche ersetzt haben. Wir können nur zum allmächtigen Gott beten, dass Sie auch weiterhin den Bedürftigen helfen."

Eine Frau, die sich eine Waschmaschine kaufen konnte, dankte: "Ich bin mit dieser überglücklich und kann mich dank der Spender endlich wieder sauber und ordentlich fühlen." Das war aber noch nicht alles: "Inzwischen habe ich es auch geschafft, alkoholabstinent zu werden. Und hoffentlich auch zu bleiben, auch dank Ihnen, da es mich sehr berührt hat, dass mir fremde Menschen einfach so helfen. Vielen Dank an alle Spender*innen."

Für große Freude sorgen auch die rund 3000 Lebensmittelpakete bei den zumeist älteren Empfängern. "Ich war ganz gerührt, und beim Auspacken erinnerte ich mich an meine Kindheit, als wir ein Care-Paket erhielten", schrieb ein Mann. "Wir waren vier Kinder mit Eltern und freuten uns riesig. Welch ein Festtag, wie heutzutage." Den Spendern wünschte er "alles Gute", vor allem aber dass sie gesund bleiben und "gut durch diese Corona-Zeit" kommen.

