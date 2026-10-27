Zum Hauptinhalt springen

Syrische CommunityWenn nicht mehr Syrien, sondern München die Heimat ist

Lesezeit: 4 Min.

Ameen Nasir hat mittlerweile Wurzeln geschlagen, Bouchra Al Ebrahim will die Gesellschaft gerne aktiv mitgestalten.
Ameen Nasir hat mittlerweile Wurzeln geschlagen, Bouchra Al Ebrahim will die Gesellschaft gerne aktiv mitgestalten.
Foto: Mohamad Alkhalaf

Einst kamen sie voller Angst und sprachen kein Wort Deutsch. Jahre später haben sich viele Geflüchtete ein neues Leben in Deutschland aufgebaut. Die Debatten um ihre Rückkehr lösen bei den Betroffenen starke Emotionen aus.

Von Mohamad Alkhalaf

SZ bei Google bevorzugen

Es ist ein Tag, an dem Menschen wie Bouchra Al Ebrahim über Erfolge sprechen. 2020 kam die 24-Jährige aus Syrien nach Deutschland. „Anfangs hatte ich Angst, dass ich wegen meiner schlechten Deutschkenntnisse falsch verstanden werde“, sagt sie. Inzwischen engagiert sie sich bei der SPD, arbeitet mit Jugendlichen und kandidiert für den Münchner Migrationsbeirat. Ihr Weg erzählt davon, wie aus Unsicherheit eine gesellschaftliche Stütze werden kann. „Ich habe hier viel Unterstützung bekommen. Mit meinem Engagement möchte ich einen Teil davon an andere Menschen weitergeben“, sagt sie. Zumindest, sagt sie, solange das noch möglich ist.

Zur SZ-Startseite

Gen Z und die Liebe
:Beim Dating ist sie plötzlich ein anderer Mensch

Mit Freundinnen sind Lioba, Clara und Valerie selbstbewusst, witzig und schlagfertig. Doch beim Dating machen sie sich kleiner, sagen Ja, wenn sie Nein meinen – und verlieren den Kontakt zu sich selbst.

SZ PlusVon Sophia Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite