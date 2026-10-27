Einst kamen sie voller Angst und sprachen kein Wort Deutsch. Jahre später haben sich viele Geflüchtete ein neues Leben in Deutschland aufgebaut. Die Debatten um ihre Rückkehr lösen bei den Betroffenen starke Emotionen aus.

Es ist ein Tag, an dem Menschen wie Bouchra Al Ebrahim über Erfolge sprechen. 2020 kam die 24-Jährige aus Syrien nach Deutschland. „Anfangs hatte ich Angst, dass ich wegen meiner schlechten Deutschkenntnisse falsch verstanden werde“, sagt sie. Inzwischen engagiert sie sich bei der SPD, arbeitet mit Jugendlichen und kandidiert für den Münchner Migrationsbeirat. Ihr Weg erzählt davon, wie aus Unsicherheit eine gesellschaftliche Stütze werden kann. „Ich habe hier viel Unterstützung bekommen. Mit meinem Engagement möchte ich einen Teil davon an andere Menschen weitergeben“, sagt sie. Zumindest, sagt sie, solange das noch möglich ist.