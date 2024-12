Von Mohamad Alkhalaf

Es ist kaum ein Durchkommen zwischen all den Menschen. Hunderte Flaggen flattern durch die Luft, einige haben sich komplett damit umhüllt. Diese Flaggen, grün, weiß, schwarz, mit drei roten Sternen in der Mitte: Sie waren in Syrien jahrzehntelang allenfalls gut in Schubladen verstaut und versteckt. Nun wehen sie im Münchner Adventswind.