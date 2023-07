Von Patrik Stäbler

Emanuel Kirschner hat sich als Kantor der Münchner Hauptsynagoge bereits 1926 in den Ruhestand verabschiedet. Doch an jenem 8. Juni 1938 kommt der 81-Jährige auf Bitten des Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde noch einmal in das Gotteshaus, um dort zu singen. Dabei ist klar, dass dies sein letzter Auftritt sein wird - beim letzten Gottesdienst überhaupt in dem 1887 errichteten Prachtbau an der Herzog-Max-Straße. Denn am Morgen hat die Stadt der jüdischen Gemeinde mitgeteilt, dass die Synagoge am Folgetag abgerissen wird. Der Befehl hierzu kommt von Adolf Hitler persönlich.