Festakt in MünchenEine einzigartige Synagoge, eröffnet vom Bundeskanzler – offen für alle

Rachel Salamander begleitet Bundeskanzler Friedrich Merz in die wiederhergestellte Reichenbach-Synagoge. Ihnen folgen Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Ministerpräsident Markus Söder.
Rachel Salamander begleitet Bundeskanzler Friedrich Merz in die wiederhergestellte Reichenbach-Synagoge. Ihnen folgen Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Ministerpräsident Markus Söder. (Foto: Florian Peljak)

Das Gotteshaus in der Reichenbachstraße überstand die Reichspogromnacht, verfiel dann später aber. Nun wird es wiedereröffnet – mit einem großen Festakt, mahnenden Worten und unter großem Sicherheitsaufgebot.

Von Ulrike Heidenreich

Es gibt kurze Augenblicke, aus denen kann ein großer Moment, etwas tief Nachwirkendes und Einzigartiges entstehen. Dieser kurze Augenblick war vor 14 Jahren, als die Münchner Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander durch den Hinterhof zum jüdischen Begräbnisinstitut in der Reichenbachstraße ging und zufällig durch das Fenster der dortigen Synagoge schaute. Die verlassenen, düsteren Räume staubten vor sich hin.

Synagoge Reichenbachstraße
:Wie ein helleres und toleranteres Deutschland aussehen kann

Alle jüdischen Gemeinden Deutschlands klagen über eine zunehmend bedrückende Bedrohungslage. Da wird die Wiederherstellung einer Münchner Synagoge im Bauhaus-Stil zu einem Zeichen für die ganze Republik.

SZ PlusVon Nils Minkmar

