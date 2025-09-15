Es gibt kurze Augenblicke, aus denen kann ein großer Moment, etwas tief Nachwirkendes und Einzigartiges entstehen. Dieser kurze Augenblick war vor 14 Jahren, als die Münchner Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander durch den Hinterhof zum jüdischen Begräbnisinstitut in der Reichenbachstraße ging und zufällig durch das Fenster der dortigen Synagoge schaute. Die verlassenen, düsteren Räume staubten vor sich hin.
Festakt in MünchenEine einzigartige Synagoge, eröffnet vom Bundeskanzler – offen für alle
Lesezeit: 4 Min.
Das Gotteshaus in der Reichenbachstraße überstand die Reichspogromnacht, verfiel dann später aber. Nun wird es wiedereröffnet – mit einem großen Festakt, mahnenden Worten und unter großem Sicherheitsaufgebot.
Synagoge Reichenbachstraße:Wie ein helleres und toleranteres Deutschland aussehen kann
Alle jüdischen Gemeinden Deutschlands klagen über eine zunehmend bedrückende Bedrohungslage. Da wird die Wiederherstellung einer Münchner Synagoge im Bauhaus-Stil zu einem Zeichen für die ganze Republik.
Lesen Sie mehr zum Thema