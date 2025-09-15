Festakt in München Eine einzigartige Synagoge, eröffnet vom Bundeskanzler – offen für alle 15. September 2025, 19:15 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Rachel Salamander begleitet Bundeskanzler Friedrich Merz in die wiederhergestellte Reichenbach-Synagoge. Ihnen folgen Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Ministerpräsident Markus Söder. (Foto: Florian Peljak)

Das Gotteshaus in der Reichenbachstraße überstand die Reichspogromnacht, verfiel dann später aber. Nun wird es wiedereröffnet – mit einem großen Festakt, mahnenden Worten und unter großem Sicherheitsaufgebot.

Von Ulrike Heidenreich

