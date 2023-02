Mit einer schwarzen Seite stellte der Comic-Zeichner Reinhard Kleist den wohl schwärzesten Moment in der jüngeren Menschheitsgeschichte dar: den Holocaust. Am Samstag sprach er im Literaturhaus.

Von Jürgen Moises

Und manchmal ist es doch besser, man zeigt bestimmte Dinge nicht. Etwa da, wo es um Gewalt geht, um Traumatisierung. Oder um den wohl schwärzesten Moment in der Menschheitsgeschichte: den Holocaust. Der bekannte Berliner Comic-Zeichner Reinhard Kleist hat in seinem Buch "Der Boxer" auf die Gräuel im KZ jedenfalls mit einer schwarzen Seite reagiert. In "Madgermanes" von Birgit Weyhe gibt es ebenfalls so eine schwarze Seite, gefolgt von abstrakten Zeichnungen. Direkt davor ist im Comic der in München geborenen und in Hamburg lebenden Künstlerin ein Brief zu lesen, der Kriegsgräuel schildert. Diese auch noch zu zeigen, das wäre ihr nur voyeuristisch vorkommen, erzählte Weyhe bei einem Symposium im Münchner Literaturhaus.

Detailansicht öffnen In seinem Comic "Unfollow" erzählt Lukas Jüliger von Earthboi: Einem Jungen, der sagt, er wäre die personifizierte Natur und der als Influencer und mithilfe einer App die Erde vor dem Klimakollaps bewahren will. (Foto: Lukas Jüliger/Reprodukt Verlag)

Mit "Panel Panel. Bilder für das Unsichtbare" war die Veranstaltung überschrieben, in der es sieben Stunden lang um die Beziehung von Comic und Wissenschaft ging. Beim Panel mit Weyhe und Kleist war das Thema die Geschichtswissenschaft. Zwei weitere Panels beschäftigten sich mit Naturwissenschaft und Psychologie. Und zwei Vorträge handelten davon, wie man Comics in digitaler Form in der Photonik-Forschung und Geschichtsvermittlung einsetzen kann. Veranstaltet wurde das auf sichtbar großes Interesse gestoßene und auch im Internet gestreamte Symposium vom Netzwerk "Comic in Bayern". Gefördert wurde es vom Bayrischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst.

Von Wissenschaftsminister Markus Blume gab es deshalb zu Beginn ein Video-Grußwort, in dem er Comics als "Literatur", "Alleskönner" und, ja, als "bayerisch" einordnete - wegen der "lebendigen" hiesigen Comic-Szene, zu der auch die Kuratorinnen des Symposiums Barbara Yelin und Jutta Pilgram gehören. Die beiden Frauen kamen, wie Yelin einleitend erzählte, einfach durch ihre Arbeit auf das Thema. Denn bei ihren Comics wie der in der NS-Zeit angesiedelten Graphic Novel "Irmina" sei sie schon immer in Dialog mit Wissenschaftlern getreten. Nur sehe man das im Buch selten, genauso wie allgemein den aufwändigen Entstehungsprozess. Die Wertschätzung dafür zu steigern, auch darum ging es beim Symposium.

Detailansicht öffnen "Panel Panel. Bilder für das Unsichtbare" hieß das Symposium im Literaturhaus, das auf großes Interesse gestoßen ist. (Foto: Julian Schulz)

Ein "Blick hinter die Kulissen" wurde denn auch von der Moderatorin des ersten Panels, Christine Knödler, versprochen. Sie hatte Lukas Jüliger zu Gast sowie Alexandra Hamann, die seit Jahren Wissenschaftscomics zeichnet. Darunter waren Gutachten, ein Buch über Errungenschaften der Medizin und ein Heft, das Patienten die Angst vor Operationen nehmen soll. Dafür brauchte es positive Farben, sie durfte keine leidenden Patienten zeichnen, erzählte sie. Denn das Heft sollte aufklären, aber keine Panik machen. Eine schwierige Aufgabe. Dennoch liebe sie ihren Job, weil sie "unheimlich neugierig" sei. Und Einschränkungen machten die Arbeit sogar einfacher. "Die Notwendigkeit beflügelt mich."

Lukas Jüliger thematisiert in "Unfollow" den Klimawandel. Die Hauptfigur ist Earthboi, ein Junge, der als Öko-Influencer zu einer Art neuem Messias wird. Science-Fiction sei das nicht, erzählte der Berliner, sondern nah an der Gegenwart. Tiefer recherchiert hätte er zu Themen wie Evolution und ausgestorbene Tiere. Der Anstoß sei aber emotional gewesen - "weil der Klimawandel auch mich betrifft und mir Angst macht".

Genau diesen direkten, "weniger distanzierten" Zugang nannte wiederum Hamann die Stärke der Comics. Ein sehr emotionales Thema hat auch Markus Färber in "Fürchtetal" verarbeitet: den Freitod seines Vaters. Entstanden sei das zunächst als privates Projekt. Als Versuch, die eigene Sprachlosigkeit zu überwinden.

Färber erzählte das beim Panel zu "Comics und Psychologie", bei dem die Schweizerin Anja Wicki auch ihr Buch "In Ordnung" vorstellte. Darin geht es um ein Mädchen, das eine psychische Erkrankung hat. Dass diese nicht benannt wird, war Wicki wichtig, weil man die Protagonistin als "normale Person" wahrnehmen soll. Und genauso wie Färber hat sie bewusst ein Tabu-Thema behandelt. Damit man mehr darüber spricht.

Um Ungesagtes ging es auch bei Weyhe und Kleist. Weil sie mit der Geschichte des jüdischen Boxers Hertzko Haft und der über Vertragsarbeiter aus Mosambik in der DDR Themen aufgriffen, die kaum bekannt waren. Dass gerade "das selbst marginalisierte Medium Comic genutzt wird, um marginalisierte Geschichte zu erzählen", findet die Medienwissenschaftlerin Véronique Sina toll, die ebenfalls auf dem Podium saß.

Auch die Art und Weise sei beeindruckend. Der Stilwechsel, die schwarze Seite, das Ausfüllen von Leerstellen: Gerade bei Themen wie Trauma und Erinnerung seien das Mittel, wie sie vielleicht wirklich nur der Comic zur Verfügung hat. Ein Potenzial, das bei diesem Symposium deutlich sichtbar wurde.