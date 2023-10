Stadtwerke München:Millionen für neue Windparks

Eines von zwei Windrädern der Stadtwerke in München steht in Freimann.

Das kommunalen Unternehmen darf mehr als 100 Millionen Euro in zwei geplante Windparks in Norwegen stecken. Das geht aus einer nicht öffentlichen Beschlussvorlage für den Stadtrat hervor.

Von Heiner Effern

Zwei Windräder draußen in Fröttmaning, recht viel mehr geht offenbar nicht in der Stadt. Dafür wollen die Stadtwerke München (SWM) weiter massiv im Ausland investieren. Mitte Oktober hat der Stadtrat dem kommunalen Unternehmen einen Freibrief ausgestellt, mehr als 100 Millionen Euro in zwei geplante Windparks in Norwegen zu stecken. Die SWM wollen zwar grundsätzlich nicht so hoch einsteigen, haben jedoch nun offiziell die Möglichkeit dazu. Das geht aus der nicht öffentlichen Beschlussvorlage für den Stadtrat hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt.