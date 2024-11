Was schenkt man sich als vielleicht wichtigste Firma der Stadt selbst zum runden Geburtstag? Die Stadtwerke München (SWM) haben sich fürs klassische Paket entschieden: eine Gala im HP8 mit Willkommensdrink und Welcome-Teppich in Firmenfarbe (einem stechenden Blau), einer mit penibler Genauigkeit verlesenen Ehrengäste-Liste in der Länge der Instagram-Nutzungsbedingungen, einem Udo-Jürgens- sowie einem Freddie-Mercury-Imitator, den Real Comedian Harmonists, die den kleinen grünen Kaktus besingen, Image-Filmen und Vorträgen zur Zukunftsvision des Unternehmens und dessen Vergangenheit – unter besonderer Berücksichtigung der dunklen Jahre unter den Nationalsozialisten.