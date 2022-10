Schon für einen Zwei-Personen-Haushalt bedeutet das eine Mehrbelastung von fast 1800 Euro im Jahr. Was auf die Kunden nun zukommt - und was man tun kann, um den Preis-Schock abzufedern.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

Die Gaspreis-Schock schlägt nun voll auf die Verbraucher in München durch: Die Stadtwerke werden ihre Preise zum 1. Januar 2023 in etwa verdoppeln. Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden pro Jahr muss laut einer Mitteilung des städtischen Tochterunternehmens künftig 307 Euro pro Monat zahlen. Im Moment liegt der Preis bei 159 Euro. Das bedeutet zusätzliche Gaskosten von 1776 Euro in einem Jahr.

Auf einen Zeitraum von einem Jahr gesehen fallen die Mehrkosten für die Münchnerinnen und Münchner freilich noch deutlich heftiger aus. Denn die Stadtwerke haben den Gaspreis heuer bereits zwei Mal erhöht. Der angeführte Zwei-Personen-Haushalt zahlte bis zum 31. Dezember 2021 monatlich lediglich 94 Euro. Mit der Erhöhung zum 1. Januar 2022 belief sich der Betrag auf 117 Euro, mit der nächsten Steigerung zum 1. August 2022 auf 159. Der Gaspreis wird sich damit im Vergleich zum Ende des vergangenen Jahres zum 1. Januar also mehr als verdreifachen.

Umgerechnet auf den Beispielhaushalt beträgt die Erhöhung dieses Mal konkret 93 Prozent. Allerdings ist hierbei laut den Stadtwerken schon die Senkung der Umsatzsteuer auf Gas von 19 auf sieben Prozent eingerechnet. Noch nicht enthalten in der Rechnung sind die Vorschläge der Expertenkommission zur Entlastung von Gaskunden. Der Staat würde dann einmalig im Dezember die Abschlagszahlung übernehmen und von März 2023 an für 80 Prozent des Verbrauchs den Preis auf zwölf Cent pro Kilowattstunde drücken.

"Es ist uns bewusst, dass steigende Preise sehr unerfreuliche Nachrichten sind", sagte Stefan Tauber, Leiter des Kundenservices bei den Stadtwerken. Doch sein Unternehmen könne "die extrem hohen Beschaffungskosten nicht mehr abfedern". Im Vergleich zu Anfang 2021 seien die Lieferpreise um 950 Prozent gestiegen, sagte Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats. "Im Gasmarkt haben wir sozusagen Hyperinflation", so Bieberbach.

Die Stadtwerke empfehlen den Kunden, schnell die Abschlagszahlung für Gas zu erhöhen, um eine heftige Nachzahlung in einem Stück zu vermeiden (möglich unter www.swm.de/abschlag). Wenn Kunden die Erhöhung nicht oder kaum bezahlen könnten, sollten sie schnell Kontakt aufnehmen. Dann werde nach Lösungen gesucht. "Niemand muss wegen Zahlungsschwierigkeiten frieren", versprechen die Stadtwerke.