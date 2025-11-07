Die Stadtwerke München (SWM) passen zum 1. Januar 2026 ihre Erdgaspreise für Privat- und Gewerbekunden an. Unterm Strich sinkt für die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher der Jahrespreis: Zwar steigen Netzentgelte und Kosten für Emissionszertifikate, zugleich sinken für die SWM aber die Beschaffungskosten sowie die Bilanzierungsumlage deutlich; und die Gasspeicherumlage soll zum Stichtag ganz entfallen.

Dadurch könne der Arbeitspreis spürbar reduziert werden, während der Grundpreis angehoben werden müsse, so die SWM. Ein Rechenbeispiel des Unternehmens zeigt, wie hoch die Entlastung ausfallen kann: Demnach zahlt ein Münchner Haushalt mit 15 000 Kilowattstunden Jahresverbrauch im Tarif M-Erdgas M künftig rund 1764 Euro statt 1917 Euro. Das entspricht einem Minus von 153 Euro oder acht Prozent.

Oberbürgermeister und SWM-Aufsichtsratschef Dieter Reiter (SPD) begrüßt die Entlastung: „In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ist dies auch einmal eine gute Nachricht für die Münchnerinnen und Münchner.“ Die SWM wollen alle Erdgaskunden in den kommenden Tagen schriftlich und individuell über die neuen Preise informieren.