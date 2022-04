München:Freedom Day im Swingerclub

Von Rebecca Habtemariam

Marius trinkt in den ersten 45 Minuten acht Shots. Der 40-jährige, der - wie die meisten Menschen in dieser Geschichte - nicht mit seinem wahren Namen in die Öffentlichkeit treten will, versichert, nicht nervös zu sein. Aber dafür wirkt er doch recht hektisch. Am Eingang bietet er den Ankommenden einen Begrüßungs-Shot an, dessen Logo die meisten in der S-Bahn eher verstecken würden. Ein junges Paar kommt die Treppen hoch, Marius hält ihnen die Schnäpse freudig entgegen. Die beiden nehmen die Gläser dankend an. "Egal wie viel man davon trinkt, es wird nicht besser", muss Marius beim Anstoßen feststellen. Anschließend kontrolliert er die Impf- und Genesenen-Nachweise, bevor die Frau und der Mann sich in noch unscheinbaren Outfits Richtung Umkleidekabinen begeben. Geschlechtertrennung gibt es dort keine.