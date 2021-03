Pflege-Nachwuchs sitzt in Mexiko fest / Diese Gourmet-Restaurants bieten edles Sushi

Auch das Mangostin in Thalkirchen hat Sushi neu erfunden. Hier bastelt Restaurantchef Joseph Peter (rechts) mit Sushi-Meister Aree Seeharach.

Von Franz Kotteder

Die Geschmäcker sind verschieden, das ist eine der ältesten Binsenweisheiten. Eine gute Freundin von mir, die nicht verstehen will, warum ich Gastroreporter geworden bin, obwohl es so viele sinnvolle Berufe gibt, mag zum Beispiel keine Austern. Weinbergschnecken hingegen isst sie gern, denn: "Die schmecken wenigstens noch nach Butter und Knoblauch." Ja, das sind so Kriterien. Früher, das heißt vor einem guten Jahr, dachte man auch: Essen zum Liefern, das ist eine Pappendeckelpizza mit Tomatensoße drauf, vielleicht auch noch Ente süß-sauer oder irgendwas mit Curry, und dann hat sich das auch schon wieder.

Gut, das war jetzt ziemlich übertrieben. Aber im Prinzip stimmte das schon: Wer etwas Gutes essen wollte, der ging ins Restaurant, und bei wem es schnell und sättigend sein sollte, der rief halt den Pizzaboten. Mit Corona aber kaum auch die Wertschätzung des gelieferten Essens. Mittlerweile gibt es längst Sternerestaurants, die Kochboxen zusammenstellen und ganze Menüs verschicken. Den ersten Höhepunkt gab es da zu Weihnachten und Silvester, dann kam der Valentinstag, und bald ist wieder Ostern. Festhalten kann man jedenfalls, dass die Münchner in den ewigen Lockdowns experimentierfreudiger geworden sind, was das Essen angeht, und vermehrt auch Anspruchsvolleres bestellen. Besonders gut lässt sich das bei Sushi beobachten. Sushi konnte man sich zwar immer schon bestellen, weil das vermeintlich leicht zu machen ist - kalter Reis, obendrauf kalter, roher Fisch, dazu Sojasoße - und auch nicht warm gehalten werden muss (im Gegenteil). Aber richtig edel oder raffiniert war das nur im Restaurant.

Das ist jetzt anders. Gleich vier bessere Restaurants haben sich an Sushi-Boxen gewagt, die etwas aus dem Rahmen fallen. Was die Qualität angeht, was die Rezeptur angeht, und auch, was den Einfallsreichtum betrifft. Die Ergebnisse überzeugen fast alle und machen Lust darauf, mal wieder etwas auszuprobieren. Wir haben sie uns für Sie angeschaut. Dinge mit Butter und Knoblauch waren zwar nicht dabei, Austern auch nicht, aber ich werde meiner guten Freundin raten, doch auch einmal zuzugreifen: Sie wird sicher etwas für ihren Geschmack finden.

