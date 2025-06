Nachdem an der Eisbachwelle Protest-Plakate aufgetaucht sind, die sich gegen die anhaltende Sperrung des Surf-Spots richten, hat sich die Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) von den Botschaften auf den Schildern distanziert. „Solche Aktionen schaden dem Ansehen der gesamten Surf-Community und führen mit Sicherheit auch zu keiner schnelleren Wiedereröffnung der Wellen“, teilt die Vertretung der Surfer mit. Man könne den Frust über die nun seit sechs Wochen andauernde Sperrung nachvollziehen. Gleichzeitig betont die IGSM, dass Bedrohungen und Beschimpfungen gegen „Politik, Staatsanwaltschaft und Stadtverwaltung“ inakzeptabel seien.

Die Plakate trugen Botschaften wie „Untersuchst Du noch, oder surfst Du schon?“. Ebenfalls stehen darauf Sätze wie „Reiter und Söder reden viel … und machen wenig“ oder „Bergsteigen und Radfahren verbieten! Sicher ist sicher“ zu lesen. Damit kritisieren einzelne Surfer die weiterhin laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zum Tod einer 33-Jährigen, die Ende April beim Surfen auf der Welle ums Leben kam. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatten kurz nach dem Unglück erklärt, die Welle solle so schnell wie möglich wieder freigegeben werden.

Das sei allerdings erst möglich, wenn die Staatsanwaltschaft Ermittlungsergebnisse vorlegen kann, da sonst städtische Angestellte für etwaige ähnlich gelagerte Unfälle haftbar gemacht werden könnten. Die IGSM hofft, dass in den nächsten ein bis zwei Wochen Ergebnisse vorliegen könnten. Die Staatsanwaltschaft macht auf SZ-Anfrage keine Angaben dazu, wann mit einem Abschluss der Ermittlungen zu rechnen ist.

Um das Surfen nach der Wiedereröffnung der Welle sicherer zu machen, arbeitet die Stadt laut IGSM an einem „Maßnahmenpaket“. Nach SZ-Informationen will die Stadt am Donnerstag intern erneut darüber beraten. Die IGSM zeigt sich „optimistisch, dass es zu keinen einschneidenden Auflagen oder Einschränkungen kommen wird“. Die Surfervertretung stehe im Austausch mit den Verantwortlichen der Stadt, um über noch ungeklärte Punkte zu sprechen. Um welche Themen es sich dabei konkret handelt, teilt die IGSM nicht mit.