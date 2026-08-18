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Versprechen von Söder und ReiterWarum aus Münchens zweiter offizieller Eisbachwelle bisher nichts wurde

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An der Dianabadschwelle wird seit den 2010er-Jahren gesurft. Im Moment noch verbotenerweise.
An der Dianabadschwelle wird seit den 2010er-Jahren gesurft. Im Moment noch verbotenerweise. René Hofmann

Vor einem Jahr versprachen Ministerpräsident Markus Söder und der damalige OB Dieter Reiter ein Surfparadies an der Dianabadschwelle. Wieso ist bis heute nichts passiert? Die Antwort erzählt einiges über den Zustand von Stadt und Land.

Von René Hofmann

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Die Stimmung war prächtig am zweiten Mittwoch im Juli des vergangenen Jahres an der Dianabadschwelle im Englischen Garten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der damalige Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) traten zusammen vor die Presse und verkündeten einen gemeinsamen Erfolg: An der Stelle, an der viele surfen, für die die Welle am Haus der Kunst zu wild ist, wird der Sport offiziell erlaubt. Bisher war er lediglich geduldet – zum Ärger mancher Anwohner, die den Wasserfreunden den Zugang zu ihrem Element erschweren wollen.

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