SZ Magazin Einen Tag und eine Nacht im Englischen Garten : Der Sommer ihres Lebens

Über junge Menschen wird ständig gesprochen und entschieden. Aber was treibt sie um? Was hält sie nachts wach? Was ängstigt sie? Worauf sind sie stolz? Wen lieben sie? Wir waren einen Tag und eine Nacht dort, wo sie sich in München am liebsten treffen: im Englischen Garten.